Overheid erkent dat vernieuwd C2000-netwerk verbindingsproblemen heeft

Gebruikers van het vernieuwde C2000-netwerk ervaren volgens minister Ferd Grapperhaus problemen met de verbinding. Het probleem zou vooral spelen als gebruikers wisselen van netwerkmast. Het ministerie verlengt daarom de nazorgperiode van het vernieuwde systeem.

Sinds eind januari gebruiken noodhulpdiensten een vernieuwd C2000-netwerk voor de onderlinge, mobiele communicatie. Volgens de gebruikers van dit netwerk zijn er problemen met de verbinding, waardoor de verbinding wegvalt. Dat schrijft minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in een Kamerbrief. Deze problemen zouden zich vooral voordoen als gebruikers wisselen van netwerkmasten, of als 'veel' gebruikers in hetzelfde gebied werkzaam zijn. Op 27 maart en 2 april zijn hiervoor netwerkupdates doorgevoerd, die volgens Grapperhaus de prestaties van het netwerk 'significant' hebben verbeterd. Het is onduidelijk hoeveel gebruikers klachten hebben over deze problemen.

Gebruikers zouden ook klagen over de noodknop van het C2000-systeem. Deze knop hoort een noodoproep naar de meldkamer te sturen. In acht gevallen in twee maanden tijd kwam deze noodoproep niet door. Vier keer kwam dit vanwege de eerder genoemde verbindingsproblemen. In de vier overige gevallen is de oorzaak nog niet bekend, maar worden die verbindingsproblemen vermoed. Eerdere problemen, zoals een onterechte bezettoon wanneer contact wordt bezocht met hulpverleners, is 'voor het overgrote deel' verholpen. Over de audiokwaliteit en de stabiliteit van de radiobediening zijn ook klachten, hier werkt het ministerie nog aan.

Hoewel de klachten inmiddels aan het dalen zijn, functioneert het netwerk volgens Grapperhaus nog niet op een acceptabel niveau. Voornamelijk het beeld van de politie over het nieuwe systeem zou nog niet positief genoeg zijn. Daarom verlengt Grapperhaus de 'nazorgfase' van het nieuwe C2000-systeem. Aanvankelijk had de politie het systeem op 28 maart in regulier beheer moeten kunnen nemen, nu gaat dat pas uiterlijk 1 juli gebeuren. Tot die tijd zit het systeem nog in een 'verlengde intensieve nazorgfase'. Tegelijkertijd gaat de politie aanvullende maatregelen treffen, zoals het breder beschikbaar maken van een 'Push-To-Talk'-app die groepscommunicatie via het mobieletelefoonnetwerk biedt.