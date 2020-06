'Software-update C2000-netwerk is teruggedraaid wegens verbindingsproblemen'

Een nieuwe release van software voor het C2000-netwerk is teruggedraaid, omdat die meer problemen met zich meebracht dan oplossingen. Dat meldt Verbinding.tv. Op Twitter uitten agenten en de Politiebond hun ongenoegen.

De update kan volgens Verbinding.tv de oorzaak zijn geweest van recente problemen en daarom is die teruggedraaid. Het terugdraaien van de update betekent niet dat de problemen over zijn, want de nieuwe software moest juist bestaande verbindingsproblemen oplossen.

Koen Simmers, hoofdbestuurder van de Nederlandse Politiebond, deed onlangs zijn beklag op Twitter. Hij schreef dat politieagenten in Tilburg nog steeds forse problemen hadden met het nieuwe C2000-netwerk. Dat bleek om een uitgevallen mast te gaan, wat snel werd opgelost, maar Simmers geeft ook aan dat verbindingsproblemen in Zeeland en West-Brabant niet zijn verholpen. Hij wordt bijgevallen door Maarten Brink, voorzitter van politievakbond ACP Zeeland-West-Brabant, die bevestigt dat er dagelijks storingen zijn. In reacties geven agenten aan dat er nog veel problemen zijn in andere regio's.

In april erkende minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus dat het nieuwe C2000-systeem te maken heeft met verbindingsproblemen. Het systeem is eind januari in gebruik genomen en sindsdien zijn er veel klachten van hulpdiensten. Volgens de minister functioneert het netwerk wel op een acceptabel niveau, iets waar de politie en vakbond het niet mee eens lijken te zijn. Grapperhaus besloot de 'nazorgfase' te verlengen tot 1 juli. Het plan was aanvankelijk om het beheer eind maart over te dragen aan de politie.