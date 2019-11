Minister onderzoekt haalbaarheid C2000-vervanger op basis van mobiel breedband

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid laat een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar de vervanger van C2000. Daarin moeten de voor- en nadelen van een nieuw systeem waarbij de communicatie via mobiel breedband verloopt, in kaart worden gebracht.

De minister schrijft in een brief aan de Tweede Kamer wat er gedaan is met een eerder uitgebracht advies van de AIVD. Dat advies komt erop neer dat gezocht moet worden naar een oplossing met minimale afhankelijkheid van landen 'met een offensief cyberprogramma gericht tegen

Nederlandse belangen'.

Grapperhaus zegt dat advies te onderschrijven en benadrukt dat het huidige C2000-spraaknetwerk, waar Politie, Brandweer, Ambulancediensten en Defensie momenteel gebruik van maken voor hun 'missiekritische spraakvoorziening', is gebaseerd op de Tetra-standaard, ofwel Terrestrial Trunked Radio, een Europese standaard uit 1995. De minister schrijft dat deze standaard is uitontwikkeld en dat de contractduur van het vernieuwde C2000-netwerk nog tot 2028 loopt.

De verschillende hulpdiensten hebben volgens het ministerie een toenemende behoefte aan diensten waarbij data moet worden verstuurd, zoals realtimevideo's. Grapperhaus stelt vast dat het Tetra-systeem hier niet geschikt voor is. Ook concludeert hij dat een nieuw spraaknetwerk op basis van de Tetra-standaard of het vervangen van delen van het huidige netwerk ongewenste scenario's zijn, omdat er technische beperkingen zijn en het veel van het beheer van het netwerk vraagt.

Grapperhaus schrijft dat uit een internationale vergelijking blijkt dat meerdere landen voor mobiele netwerken kiezen als drager voor missiekritische communicatie. Zo zijn het VK en Finland in een vergevorderd stadium om hun op Tetra gebaseerde systemen te vervangen door een systeem dat is gebaseerd op mobiel breedband, waarbij het antennenetwerk van mobiele netwerkoperators de basis vormt. Volgens de minister sluit een dergelijk systeem het beste aan bij de wensen van de gebruikers.

In een brief uit april, waarin de minister overigens ook aangaf dat de vernieuwing van C2000 geleverd kan worden door onder meer een Chinees bedrijf, werd al beschreven dat het specificeren, aanbesteden en realiseren van een nieuw systeem waarschijnlijk ongeveer vijf jaar in beslag neemt. Dat inzicht is onveranderd, schrijft de minister in zijn huidige brief. Voor de zomer van volgend jaar verwacht Grapperhaus de Kamer te berichten over de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek en het vervolgtraject.

Bij dat haalbaarheidsonderzoek wordt overigens ook gekeken naar 'potentiële dreigingen en mitigerende maatregelen, de continuïteit van dienstverlening, de bescherming van data en gevoelige informatie en strategische onafhankelijkheid van een systeem'. Ook wordt er gekeken naar de veiligheid, financiën, technische implicaties en de 'juridische- en wetstechnische consequenties van een overstap naar een systeem gebaseerd op mobiel breedband'.