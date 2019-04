Minister: vernieuwing van C2000 met een Chinees bedrijf kan doorgaan

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de opvolger van C2000 geleverd kan worden door de voorgenomen bedrijven. Daaronder bevindt zich een Chinees bedrijf. Hier leek eerder de nodige weerstand tegen te zijn.

Een van de leveranciers is Hytera Mobilfunk, een voormalig onderdeel van een Duits bedrijf en sinds enige tijd dochteronderneming van het Chinese Hytera Communications. De minister heeft de AIVD en IT-bedrijf Xebia onderzoek laten doen naar de risico’s van ongewenste beïnvloeding op het communicatiesysteem voor de hulpdiensten en de eventuele kwetsbaarheden. De AIVD heeft geconcludeerd dat de betrokkenheid van Hytera Mobilfunk bij de vernieuwing van C2000 op dit moment een laag risico geeft op misbruik door de Chinese overheid. Op basis daarvan concludeert Grapperhaus dat er 'op een verantwoorde wijze vervolg kan worden gegeven aan de vernieuwing van C2000'.

In de Kamerbrief is te lezen dat Xebia heeft gekeken naar de informatiebeveiliging. Het bedrijf concludeert dat het huidige secutiry maturity-niveau van Hytera Mobilfunk 'niet slecht' is. Dit wordt door het IT-bedrijf gekarakteriseerd als een gemiddelde score. Daarmee is het basisniveau gehaald, al zijn er wel verbeteringen nodig om de informatiebeveiliging op een hoger niveau te krijgen. Xebia wijst als een potentiële kwetsbaarheid naar twee applicaties van het spraaknetwerk die door Hytera Mobilfunk zijn ontwikkeld. Daarop moeten volgens Xebia maatregelen worden genomen. Het bedrijf Valoria stelt in een onderzoek naar deze twee applicaties dat de functies transparant zijn en dat er geen indicaties zijn dat Hytera Mobilfunk backdoors heeft ingebouwd.

Ook Bart Jacobs, hoogleraar beveiliging en correctheid van programmatuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen, is betrokken bij de onderzoeken. Hij adviseert door te gaan met de vernieuwing van C2000 op de ingeslagen weg, en dus met de betrokken partijen, waaronder het Chinese bedrijf. Volgens hem is het huidige C2000 dringend aan vervanging toe. Jacobs constateert dat Hytera Mobilfunk het C2000-vernieuwingsproject is gestart zonder sterke beveiligingscultuur en zonder bewustzijn van de

gevoeligheid van Chinese betrokkenheid, maar dat zou inmiddels al zijn verbeterd. Met inachtneming van een aantal verbeterpunten vindt Jacobs dat het traject doorgang kan vinden.

De minister heeft Hytera Mobilfunk opgedragen een verbeterplan te ontwikkelen voor het verhogen van de secutiry maturity-niveau. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over strikte scheiding tussen de Chinese eigenaar en het Duitse ontwikkel-, productie- en beheerproces. Grapperhaus schrijft dat hij ten aanzien van de broncode van het Chinese bedrijf het recht heeft te allen tijde inspecties te laten uitvoeren; het genoemde onderzoek van Valori, een source code review, is daar een voorbeeld van. De minister heeft met het Chinese bedrijf afgesproken dat de broncode van de twee applicaties gepubliceerd wordt als open source.

Grapperhaus heeft ook stilgestaan bij het scenario van een negatieve uitkomst, waarna het huidige, ingeslagen vernieuwingstraject van C2000 wordt afgebroken en de vernieuwing opnieuw zou worden opgestart. Volgens hem is dat onwenselijk, omdat dat dat betekent dat het huidige netwerk nog langer gebruikt zal worden, met de nodige risico's voor de stabiliteit en uitvallende systemen. In 2012 gaven de huidige leveranciers al aan dat het einde van de technische levensduur in zicht was.

De uitkomsten van het AIVD-onderzoek zijn in zoverre opmerkelijk, omdat een jaar geleden in een uitzending van Zembla het beeld naar voren kwam dat zowel de AIVD en de MIVD bezwaar hadden tegen het Chinese bedrijf als medeleverancier van de C2000-opvolger. De AIVD gaf onlangs ook nog aan dat Nederland niet te afhankelijk moet worden van Chinese apparatuur, waarbij topman Dick Schoof geen specifieke bedrijven noemde, maar wel zijn zorgen uitsprak over de aanleg van 5g-netwerken en het nieuwe C2000. De VVD en Groenlinks hebben in november vorig jaar aangegeven dat vitale computersystemen, zoals C2000, niet mogen draaien op Chinese software. De partijen namen het standpunt in dat de aanbesteding voor het nieuwe C2000 moet worden teruggedraaid. De ministerie gaat nog met de Kamer in debat over de Kamerbrief en dan zal blijken hoe geharnast regeringspartij VVD hier nu nog in zit.