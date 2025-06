Dwangsom dreigt voor politie als C2000-communicatiesysteem niet wordt verbeterd

De Arbeidsinspectie is van plan om de Nederlandse politie een dwangsom op te leggen als problemen met het communicatiesysteem C2000 niet worden opgelost. De inspectie vindt het 'ontzettend onveilig' als de politie geen collega's kan inschakelen in geval van nood.

De politie overtreedt met het problematische communicatiesysteem de Arbeidsomstandighedenwet. Dat zegt de Arbeidsinspectie tegen de NOS. De inspectie wil daarom dat de politie actie onderneemt om een veilige werkomgeving te creëren. Een onderdeel daarvan is dat agenten moeten weten wat ze in een noodsituatie moeten doen, zelfs als het C2000-systeem niet werkt. Als dit niet gebeurt, kan de politie een dwangsom opgelegd krijgen. De hoogte van het bedrag is niet bekend.

De Arbeidsinspectie schreef vorig jaar een brief naar de korpsleiding van de politie, waarin de inspectie eiste dat de problemen met het communicatienetwerk uiterlijk 8 juni 2024 zijn opgelost. De politie voldoet volgens de inspectie nog niet aan de eisen. De politie krijgt nu extra tijd om 'structurele maatregelen' te nemen.

Het C2000-communicatiesysteem ligt al ruime tijd onder vuur. Het systeem heeft meerdere keren last gehad van een landelijke storing, waardoor meldkamers niet via C2000 met hulpdiensten konden communiceren. Demissionair minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid sprak de verwachting uit dat de problemen de komende jaren zullen toenemen. De Arbeidsinspectie concludeerde bovendien dat het systeem niet genoeg dekking biedt.