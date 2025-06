Politie krijgt opnieuw uitstel om problemen met C2000-netwerk te verhelpen

De Nederlandse politie krijgt opnieuw meer tijd van de Arbeidsinspectie om het C2000-communicatienetwerk te verbeteren. De nieuwe deadline ligt volgens NU.nl op 31 oktober 2025. De politie moest de problemen aanvankelijk op 7 juni hebben opgelost.

Volgens NU.nl vindt de Arbeidsinspectie dat de Nederlandse politie vooruitgang heeft geboekt richting een oplossing. Welke stappen precies, is echter niet duidelijk. De inspectie wil hierdoor meer tijd geven om noodzakelijke maatregelen te kunnen doorvoeren. Dit wil ook zeggen dat de dwangsom van 325.000 euro voorlopig niet betaald hoeft te worden.

Het is niet de eerste keer dat de Nederlandse politie meer tijd krijgt om het haperende C2000-communicatienetwerk te verbeteren. De Arbeidsinspectie eiste aanvankelijk in 2023 dat de problemen met het C2000-communicatienetwerk tegen uiterlijk op 8 juni 2024 moesten worden opgelost. Het C2000-netwerk bleek toen gevoelig te zijn voor storingen waardoor hulpdiensten niet altijd onderling konden communiceren. In juni van vorig jaar raakte bekend dat de inspectie van plan was om de Nederlandse politie een dwangsom op te leggen als de problemen niet opgelost raakten. De inspectie was toen van mening dat er nog niet aan de eisen werd voldaan, maar de politie kreeg wel extra tijd.

In het najaar van 2024 had de Arbeidsinspectie dan toch een effectieve dwangsom opgelegd van 325.000 euro, maar de politie kreeg opnieuw extra tijd. Deze keer tot februari 2025. In die maand raakte dan weer bekend dat de dwangsom werd uitgesteld en dat de politie wederom extra tijd kreeg tot 7 juni van dit jaar. Die termijn wordt nu verlengd tot 31 oktober.