Politie mag langer doen over het oplossen van problemen bij C2000-netwerk

De Nederlandse politie krijgt meer tijd om het C2000-communicatienetwerk te verbeteren. De Arbeidsinspectie had eerder een dwangsom opgelegd, maar de datum waarop die verloopt wordt uitgesteld, zegt de instantie tegen NU.nl.

Het gaat om een dwangsom die de Arbeidsinspectie in november 2024 oplegde aan de Nederlandse politie. Dat gebeurde vanwege het haperende C2000-communicatiesysteem, dat de laatste jaren op cruciale drukke momenten vaak storing heeft. De Arbeidsinspectie legde een dwangsom op omdat het systeem zorgt voor onveilige werksituaties bij de politie.

Die dwangsom zou aanvankelijk op 21 februari ingaan. Nu zegt de Arbeidsinspectie tegen NU.nl dat de politie tot 7 juni van dit jaar de tijd krijgt om de problemen op te lossen. Dat komt omdat de politie goede stappen maakt in het verbeteren van het netwerk. "De inspectie ziet dat de politie voortgang boekt op de gestelde eisen van de Arbeidsinspectie", zegt een woordvoerder tegen NU.nl. "Er is bijvoorbeeld een voorstel gemaakt waarin verschillende scenario's zijn uitgewerkt over hoe te handelen in het geval dat het huidige communicatiesysteem uitvalt."

In de tussentijd houdt de organisatie een vinger aan de pols via overleggen en controles. De politie moet dus begin juni de juiste voortgang hebben getoond om de dwangsom van maximaal 975.000 euro niet te hoeven betalen. Dat is overigens ruim een jaar later dan aanvankelijk de bedoeling was; de Arbeidsinspectie had het eerder nog over juni 2024.