Nederlandse minister: app voor hulpdiensten vereist twee handen en dat moet niet

De apps die Nederlandse hulpdiensten gebruiken om vanuit een binnenruimte met de meldkamer te communiceren moeten in de toekomst kunnen functioneren zonder dat handen nodig zijn, vindt minister David van Weel van Justitie en Veiligheid.

Grouptalk, C2000-fallback voor Nederlandse hulpdiensten

De app GroupTalk werkt via push-to-talk en vervangt in binnenruimten het C2000-systeem, dat door de beperkte dekking vaak niet door muren heen gaat. Push-to-talk vereist dat hulpverleners de app met twee handen bedienen en dat kan levensbedreigende situaties opleveren, omdat in bijvoorbeeld brandende gebouwen zij twee handen vrij moeten hebben, zegt Van Weel.

Die app werkt via het reguliere mobiele netwerk, dat vaak door betere dekking wel binnen bereik heeft. De apps moeten volgens de minister 'zo gebruiksvriendelijk mogelijk' worden, al is onduidelijk hoe dat precies zou moeten gebeuren. Een optie zou kunnen zijn om de app te kunnen bedienen met stemcommando's, al brengt dat ook weer risico's met zich mee.

Tot het zover is, wil Van Weel dat mensen in meldkamers en bij hulpdiensten zich hiervan bewust zijn en bijvoorbeeld mensen altijd in groepen van twee op pad sturen, zodat een iemand de handen vrij heeft voor communicatie. Of en wanneer de apps beter zouden moeten werken, zegt Van Weel niet.