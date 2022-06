Apple iOS 16 bevat walkietalkiefunctie voor gebruik in apps

Apple zet in iOS 16 een walkietalkiefunctie voor gebruik in apps. Dat heeft de fabrikant bekendgemaakt. De api daarvoor heet push-to-talk. Er is momenteel nog geen app van Apple zelf die er gebruik van maakt.

Apple noemde de functie niet tijdens de keynote van zijn ontwikkelaarsconferentie WWDC op maandag, maar heeft wel een sessie gewijd aan de functie. De functie werkt met de al langer bestaande optie om audioapps op de achtergrond actief te houden. Dat was tot nu toe alleen voor apps die voip-oproepen mogelijk maken.

De mogelijkheid is volgens Apple vooral bedoeld voor diensten die zich richten op niches als hulpdiensten en gezondheidszorg, waarvoor het cruciaal is om snel te communiceren. De fabrikant voorziet alleen in de api en de interface, maar apps moeten zelf zorgen voor de backend voor de oproepen.

Als gebruikers in een push-to-talk-app in een kanaal zitten met anderen, is de functie om te praten te allen tijde beschikbaar via een blauw icoon linksboven in de interface. Als daarop wordt geklikt, toont iOS een knop die gebruikers moeten vasthouden om te praten. Op andere apparaten komt direct een notificatie binnen en speelt de audio af.

Er is geen app van Apple zelf die gebruikmaakt van de api. Er is wel een Walkie Talkie-app voor watchOS op de Apple Watch, maar die maakt geen gebruik van de api. Die app leunt op FaceTime om de audioberichten door te sturen.

Apple wil met de api en de interface-elementen push-to-talk beter beschikbaar maken in iOS. De bedoeling is dat apps die nu al walkietalkiefuncties hebben in hun apps, overgaan op de nieuwe api. De api komt beschikbaar in de stabiele versie van iOS 16 en die komt vermoedelijk dit najaar uit. Tweakers publiceerde donderdag een videopreview van iOS 16.