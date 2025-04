Apple laat gebruikers automatische iOS 16-beveiligingsupdates terugdraaien

De automatische beveiligingsupdates die iPhones sinds iOS 16 kunnen installeren, zijn terug te draaien. Het gaat om updates die via Apples Rapid Security Response-functie worden geïnstalleerd. Deze functie staat met iOS 16 standaard aan en is uit te schakelen.

Gebruikers kunnen een Rapid Security Response-update terugdraaien in de iOS Version-functie binnen het instellingenmenu. Dat schrijft Apple in een aangepast ondersteuningsdocument. In dit document geeft Apple ook aan dat gebruikers de beveiligingsupdates handmatig kunnen installeren, net als software-updates. Mogelijk zijn deze twee functies bedoeld voor eventuele compatibiliteitsproblemen.

De Rapid Security Response-updates zijn beveiligingsupdates die iPhones met iOS 16 automatisch kunnen installeren, in sommige gevallen zonder dat de telefoon opnieuw hoeft te worden opgestart. Met deze functie wil Apple de beveiligingsupdates sneller bij gebruikers krijgen. Uiteindelijk worden deze beveiligingsupdates ook onderdeel van volgende iOS-versies. Gebruikers die de Rapid Security Response-functie uitschakelen, kunnen uiteindelijk dus alsnog de beveiligingsupdates krijgen.