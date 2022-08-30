Apple geeft zichzelf langer de tijd om Stage Manager op iPadOS te polijsten

Apple heeft aangekondigd dat iPadOS een maand later gaat uitkomen dan iOS 16 voor iPhones. Dat wijkt af van vorige jaren. De oorzaak is volgens eerdere geruchten het extra werk dat de functie Stage Manager oplevert.

Het is sowieso opvallend dat Apple het uitstel aankondigt. Dat gebeurde in een statement tegen Techcrunch, waar Tweakers eerder over schreef. Daarin zegt het bedrijf dat het iPadOS 16.0 overslaat en meteen naar iPadOS 16.1 gaat. De release staat nog wel steeds voor het najaar gepland, zegt het bedrijf.

Vermoedelijk komt iOS 16.0 rond 14 september uit. Apple presenteert de nieuwe iPhones op het eigen Far Out-evenement op 7 september en de nieuwe iPhones kwamen afgelopen jaren steevast met de nieuwe iOS-versie anderhalve week later uit. Als dat zo is, dan moet iOS 16 tussen 11 en 14 september uitkomen voor andere iPhones.

De communicatie over de uiteindelijke releases van de besturingssystemen is belangrijk voor Apple. Het wil dat zoveel mogelijk ontwikkelaars gebruikmaken van de nieuwe kenmerken en onderdelen van een nieuw besturingssysteem. Bij iOS 16 voor iPhones gaat het daarbij vooral over het lockscreen, dat nu kleine widgets heeft. Hoe meer van die kleine widgets er van ontwikkelaars zijn, hoe aantrekkelijker de nieuwe functie is.

Dat is ook het risico van het uitstellen van iPadOS. Sommige ontwikkelaars werken een app in een keer bij, voor iPhone en iPad. Nu die releases niet tegelijk uitkomen, zullen ze de iPad-wijzigingen nog wat langer moeten achterhouden. Daarbij gaat het niet alleen om aanpassingen die gebruikmaken van voor de hand liggende nieuwe functies, maar ook om functies die gebruikmaken van allerlei nieuwe api's. Zo zit er in iOS 16 en iPadOS 16 ondersteuning voor 'app intents', een manier om shortcuts in apps te integreren. Ook zijn er nieuwe functies voor apps die kaarten integreren en komt iOS 16 uit met Metal 3 voor betere grafische prestaties. Voor sommige ontwikkelaars zal het een tegenvaller zijn dat ze pas later hun app kunnen updaten voor iPadOS 16.

Ook voor gebruikers heeft het gevolgen. Veel gebruikers van iMessage typen berichten op zowel een iPad als iPhone en met iOS 16 komen er diverse nieuwe functies, zoals mogelijkheden om berichten te bewerken na het sturen of het sturen ongedaan te maken. Als dat een maand lang niet werkt op iPads, maar wel op iPhones, kan dat zorgen voor verwarring.

Deze keer is de headlinefeature van iPadOS volledig losgetrokken van die van iOS. Waar iPhones een nieuw lockscreen krijgen, komt dat niet naar iPadOS. Die krijgt wel een eigen nieuwe functie: Stage Manager.

Stage Manager

Stage Manager is een vensterbeheersysteem. Hij zit er al sinds de eerste bèta in als opt-in en het is de langverwachte functie om overlappende vensters te gebruiken op iPads. Hij is bovendien niet alleen voor iPads: de functie komt ook naar macOS.

Er zijn al opties voor splitscreen in iPadOS, maar met Stage Manager komt er een beheermogelijkheid bij. Het idee is dit: vensters kunnen achter of naast elkaar staan in een vrije vorm, zonder fullscreen te zijn. Links staat een rij appiconen van recente en openstaande apps om ze snel naar de voorgrond te kunnen halen.

WWDC - iPadOS 16 met Stage Manager

Dat klinkt dus als een ideaal systeem voor multitasken, zeker op de grotere iPads Pro. Bovendien hebben iPads ondersteuning gekregen voor muizen en heeft Apple hoezen met ingebouwde toetsenborden en trackpads. Deze software is dan de volgende stap op weg naar een laptopervaring op iPadOS. Het is immers een systeem dat precies hetzelfde werkt op macOS.

Apple zegt niet dat het uitstel aan Stage Manager ligt, maar Bloomberg claimde dat al wel toen het ongeveer een maand geleden meldde dat Apple had besloten tot uitstel van iPadOS 16. Dat ligt vooral aan de feedback die Apple wil verwerken over de functie.

Diverse kritiekpunten

Die feedback is uit te splitsen in diverse categorieën. De eerste is het probleem met compatibiliteit. Het vereist een iPad met M1-processors. Alleen de Pro's sinds vorig jaar en de Air van dit jaar hebben die. Volgens Apple werkt alleen de Air met 256GB of meer met de functie na release. Dat komt door de vereiste van ondersteuning voor 'memoryswap', een functie om een deel van de opslag als werkgeheugen in te zetten onder Stage Manager. Dat vereist een M1 én veel opslag.

Daarmee vallen onder meer iPad Pro's tot de vierde generatie buiten de boot, net als eerdere Airs en alle modellen van de reguliere iPad en iPad mini. Daarmee wordt het weinig aantrekkelijk voor ontwikkelaars om apps te optimaliseren voor Stage Manager, omdat slechts een klein deel van de iPad-gebruikers een compatibele iPad heeft. En dat werk is nodig, omdat sommige apps onder Stage Manager niet goed werken.

Een andere categorie van feedback zijn klachten over bugs of functies die niet lekker werken. Zo klaagt de hoofdredacteur van MacStories over de implementatie van een extern scherm. Een klik op een icoon van een programma in het dock op de iPad zorgt ervoor dat alle apps worden weggehaald van het externe scherm. Ook moet je elke app een voor een op het externe scherm zetten, wat handiger zou kunnen. Apple heeft beide suggesties niet opgepakt. Bovendien kun je apps niet van het ene naar het andere scherm slepen. Daarnaast zijn er veel kleine bugs in het systeem. Kennelijk heeft Apple geoordeeld dat het te veel tijd gaat kosten om die allemaal te fiksen voor een release in september.

Ook zijn er veel fundamentelere kritiekpunten te horen op de werking van het concept. Critici vinden bijvoorbeeld dat met het dock onderin en de balk met openstaande apps links er vooral op kleinere apps veel schermruimte verloren gaat.

Stage Manager op extern scherm iPadOS16

Tot slot

Het is niet voor het eerst dat Apple na de introductie van een functie aan de hand van feedback ingrijpende wijzigingen doorvoert. De plaatsing van de adresbalk in Safari naar onderen werd bijvoorbeeld een optie, in plaats van een nieuwe functie. Soms kwamen functies pas later beschikbaar, zoals vorig jaar nog SharePlay.

Het uitstel van een versie van iPadOS is wellicht lastig voor ontwikkelaars. Wel ligt het nu voor de hand dat de release samenvalt met de komst van nieuwe iPads, waarover al een tijdje geruchten gaan en die doorgaans later komen dan iPhones.

Bovendien is het op zich een goed teken dat Apple de tijd neemt om verbeteringen door te voeren in grote functies, die voor verbetering vatbaar zijn. Het blijft de vraag in welke staat Apple iPadOS dit najaar zal uitbrengen. De kritiek op Stage Manager is divers en lijkt op veel punten niet makkelijk te fiksen. Een maand extra is ook weer niet zo lang.