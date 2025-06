Bug in macOS Ventura staat werking beveiligingsprogramma's in de weg

MacOS Ventura bevat een bug die beveiligingsprogramma's toegang verhindert tot de opslagruimte om scans uit te voeren. Ontwikkelaars van deze programma's kregen hierdoor klachten van gebruikers. Apple heeft een fix beloofd die er via een update aankomt.

Beveiligingsonderzoeker Csaba Fitzl ontdekte een kwetsbaarheid in de maatregelen van Apple in macOS om ervoor te zorgen dat programma’s niet zomaar toegang konden krijgen tot de volledige inhoud van de harde schijf en achtergrondprocessen. Apple bracht daar een fix voor uit, maar die kon de onderzoeker volgens Wired omzeilen. Het Amerikaanse bedrijf bracht vervolgens opnieuw een fix uit, maar opnieuw werkte Fitzl daar omheen. Nadat Fitzl een derde workaround vond, besloot Apple naar verluidt om het hele systeem van de beveiligingschecks opnieuw te ontwerpen.

Een bug in dat nieuwe systeem zorgt er nu voor dat beveiligingsprogramma's geen toegang meer krijgen tot de volledige inhoud van een harde schijf en ook niet meer tot de nodige achtergrondprocessen om bijvoorbeeld aan monitoring te doen. Hierdoor komt hun werking in het gedrang. In sommige gevallen wordt er wel toegang gegeven tot toegankelijkheidsfuncties waar programma’s geen toegang tot nodig hebben om correct te kunnen functioneren.

"Het was de correcte beslissing van Apple om het concept van de beveiligingschecks opnieuw te ontwerpen", zegt Fitzl tegen Wired. "Maar het is een beetje jammer dat de wijzigingen plaatsvonden in de bèta van macOS Ventura die twee weken voor de public release van het besturingssysteem is uitgebracht. Hierdoor was er tijd te kort om het probleem te detecteren."

Gebruikers die zijn overgestapt naar macOS Ventura zouden niets doorhebben van deze problemen met hun beveiligingssoftware, ook al zijn die er wel. Er is een workaround voor de bug. Gebruikers van macOS Ventura dienen via Systeemvoorkeuren de beveiligingschecks opnieuw in te stellen. Dat kan door het submenu Beveiliging en privacy aan te klikken en via het tabblad Privacy aan te duiden welke apps en diensten toegang hebben tot de volledige schijf. Bij deze optie dienen de beveiligingsprogramma's waar problemen mee zijn ontstaan, gedeactiveerd te worden om vervolgens weer ingeschakeld te worden. Apple heeft aan Wired bevestigd dat het werkt aan een fix voor het probleem. Die moet er komen via een volgende software-update.

Apple heeft macOS Ventura eind oktober uitgebracht. De grootste verandering aan het besturingssysteem is de zogenaamde Stage Manager waarbij recente apps als een dock links in het scherm blijven staan. Ook krijgt Spotlight meer zoekfuncties.