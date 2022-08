Zoom lost kritiek beveiligingslek in updatetool van macOS-app op

Zoom heeft een kritieke kwetsbaarheid in zijn updatetool voor macOS opgelost. De kwetsbaarheid maakte het mogelijk om rootrechten te verkrijgen op een systeem. Onderzoeker Patrick Wardle ontdekte de kwetsbaarheid en presenteerde deze op DefCon.

Zoom heeft de kwetsbaarheid opgelost in versie 5.11.5, zo blijkt uit een securitybulletin van het bedrijf. De kwetsbaarheid werd aangeduid als CVE-2022-28756 en had een cvss-ernstigheidsscore van 8,8 uit 10. Via de kwetsbaarheid was het mogelijk om als lokale gebruiker toegang te krijgen tot de rootdirectory van een systeem. Het lek zat alleen in de macOS-versie van Zoom.

Beveiligingsonderzoeker Patrick Wardle presenteerde de kwetsbaarheid tijdens hackerevent DefCon in Las Vegas. Wardle toonde onder meer twee kwetsbaarheden in de Zoom-updater voor macOS, die de onderzoeker eind vorig jaar meldde bij Zoom en inmiddels zijn opgelost. De beveiligingsonderzoeker presenteerde tijdens DefCon echter een derde kwetsbaarheid, die nog niet gepatcht was.

De onderzoeker ontdekte dat er een moment tijdens het updateproces was waarop een Zoom-update al was geverifieerd, maar nog niet werd geïnstalleerd. Tijdens dat moment was het mogelijk om eigen code te injecteren. Bovendien wist de onderzoeker de updatetool van Zoom zo te misleiden dat het de huidige versie van de app opnieuw installeert, zodat het updateproces op ieder moment gestart kon worden. Gebruikers konden die kwetsbaarheden inzetten om roottoegang tot een systeem te verkrijgen. Deze kwetsbaarheid is nu dus ook opgelost door Zoom.