Zoom schrapt 15 procent van banen, 'personeelsgroei was niet duurzaam'

Zoom zegt 1300 werknemers te ontslaan, ofwel rond de 15 procent van het banenbestand. Het bedrijf geeft deels de schuld aan de hoeveelheid mensen die tijdens de coronapandemie werd aangenomen. "Die groei was niet duurzaam", zegt het bedrijf nu.

Gedurende twee jaar in de coronapandemie groeide Zooms banenbestand drie keer, schrijft Eric Yuan in een blog aan al het personeel. "Daarbij hebben we fouten gemaakt. We namen niet genoeg tijd, zoals we hadden moeten doen, om doorgrondig te analyseren of we wel duurzaam groeiden, richting de hoogste prioriteiten." Vanwege de onzekerheid van de mondiale economie en de effecten daarvan op klanten, moet Zoom nu 'resetten', aldus Yuan.

Elk deel van het bedrijf wordt door de ontslagronde getroffen, waarbij er keuzes zijn gemaakt 'gebaseerd op kritische prioriteiten voor groei op de lange termijn'. De maker van de videobelapp benadrukt dat mensen en bedrijven Zoom nog steeds gebruiken en Yuan zegt nog in de toekomst van het bedrijf te geloven. De ceo spreekt over een 'platformvisie' waarin 'de beste tools en applicaties voor modern samenwerken op één plek'.

Yuan zegt zijn verantwoordelijkheid voor de ontslagronde te willen nemen en verlaagt zijn salaris voor dit jaar daarom met 98 procent. Hij krijgt ook geen bonus dit jaar, net als andere leden van het uitvoerend management. Hun salaris wordt met 20 procent verlaagd. Zoom is niet het enige bedrijf dat veel banen schrapt, al is het percentage wel relatief hoog. Bij chipfabrikant Micron gaat het bijvoorbeeld om 10 procent, Googles moederbedrijf heeft het over 6 procent, net als Spotify, en bij PayPal verdwijnt 7 procent van alle banen.