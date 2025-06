PayPal schrapt tweeduizend banen, rond zeven procent van personeel

PayPal gaat zeven procent van zijn banen schrappen, wat neerkomt op tweeduizend fulltimewerknemers die het bedrijf moeten verlaten. Het bedrijf zegt dit te moeten doen vanwege de 'moeilijke macro-economische tijden'.

Ceo Dan Schulman zegt dat PayPal het afgelopen jaar veel heeft gedaan om kosten te besparen en daarbij te focussen op wat voor het bedrijf belangrijk is, 'maar we moeten meer doen'. Daarom schrapt het bedrijf wereldwijd ongeveer zeven procent van zijn banenbestand. Dit zal over de komende weken gebeuren en zal sommige bedrijfsonderdelen harder treffen dan anderen.

Het bedrijf had in het derde kwartaal een omzet van 6,85 miljard dollar, 11 procent meer dan een jaar eerder. Het operationeel inkomen groeide met 7 procent naar 1,1 miljard dollar. Volgende week kondigt het bedrijf de resultaten voor het vierde kwartaal en voor heel 2022.

Meer grote techbedrijven kondigen de laatste maanden ontslagrondes aan, al lijkt het percentage bij PayPal relatief gezien iets hoger te liggen dan gemiddeld. Bij Alphabet gaat het bijvoorbeeld om ruim zes procent, net als bij Spotify, en bij Microsoft moet rond de vijf procent van de werknemers weg.