PayPal schrapt nog eens 9 procent van personeel

PayPal verkleint zijn personeelsbestand met zo'n 9 procent, wat naar schatting rond de 2600 werknemers zijn. Het gaat om zowel ontslagen als het 'elimineren van open posities'. Het is nog niet precies duidelijk hoeveel mensen ontslagen worden en voor welke afdelingen zij werken.

Volgens ceo Alex Chriss, die sinds september 2023 bij het bedrijf werkzaam is, is het doel van de ontslagronde om het bedrijf 'de juiste omvang' te geven. Chriss belooft medewerkers tegen het einde van de week in te lichten als zij bij de groep getroffenen behoren. Hij schrijft verder dat het bedrijf 'sneller plannen moet uitvoeren' en dat de organisatie daarom efficiënter moet worden ingericht. "We moeten over de gehele organisatie focussen op efficiëntie, het uitrollen van automatiseringen en onze technologie consolideren om complexiteit en dubbel werk te verminderen", aldus Chriss.

Dit is de tweede ontslagronde bij het bedrijf achter het online betalingssysteem in iets minder dan een jaar. Begin februari 2023 ontsloeg PayPal al zeven procent van zijn personeel, wat neerkwam op ongeveer 2000 medewerkers. De toenmalige ceo Dan Schulman noemde toen 'moeilijke macro-economische tijden' als de voornaamste reden voor de ontslagen.