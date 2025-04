PayPal komt met beperkte ondersteuning wachtwoordloos inloggen op Android

PayPal brengt ondersteuning voor wachtwoordloos inloggen met passkeys naar Android, maar stelt daar wat voorwaarden aan. Gebruikers moeten minstens op Android 9 zitten en op de PayPal-website inloggen met Google Chrome.

De toevoeging voor Android is een uitbreiding op de eerdere ondersteuning van passkeys op iPhones, iPads en Macs. PayPal voegde die ondersteuning eind 2022 op die apparaten toe. De nieuwe Android-functionaliteit wordt gefaseerd uitgebracht in de VS en moet in de loop van het komende jaar verder uitgerold worden. PayPal geeft in deze bekendmaking geen concrete termijn voor wanneer de PayPal-app voor Android- en Apple-apparaten de functie krijgt.

Passkeys zijn een product van de FIDO Alliance, een samenwerkingsverband van techbedrijven zoals Google en Microsoft, beveiligingsbedrijven zoals Yubico en wachtwoordmanagementmakers zoals 1Password. Het doel van de alliantie is de ontwikkeling en adoptie van universele standaarden voor multifactorauthenticatie en wachtwoordloos inloggen. Passkeys zijn daar een vorm van; zulke passkeys maken van een smartphone een fysieke beveiligingssleutel. Tweakers schreef een achtergrondverhaal over wat passkeys zijn en hoe die werken.

Ondanks de steun van veel grote techbedrijven zijn er nog maar weinig websites en diensten die gebruikmaken van passkeys. Volgens passkeys.directory zijn dat er op dit moment slechts 38 op het hele internet. Naast PayPal staan Nvidia, eBay en Microsoft in dat lijstje, maar verder zullen de sites niet erg nuttig zijn voor Nederlandse of Belgische lezers. Veel wachtwoordmanagers, zoals die van Android en iOS, maar ook 1Password, Bitwarden, Dashlane en LastPass, ondersteunen passkeys.