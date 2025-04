Ict-dienstverlener Accenture ontslaat 19.000 personeelsleden

Ict-dienstverlener Accenture gaat ongeveer 19.000 werknemers ontslaan. Dat aantal staat gelijk aan zo'n 2,5 procent van het totale personeelsbestand. Accenture stelt dat het wegsturen van personeel gemotiveerd wordt door 'macro-economische omstandigheden'.

Accenture heeft vestigingen in meer dan 200 steden en 49 landen, waaronder Amsterdam en Brussel, maar het hoofdkantoor staat in Dublin. Meer dan de helft van de ontslagen vallen in afdelingen waarvan het werk niet direct doorberekend wordt aan klanten: HR, IT, finance en marketing. Daarnaast neemt het bedrijf afscheid van 'meer dan 800 van onze 10.000 leiders'. Dat schrijft The Register, die de earnings call voor Q2 2023 heeft doorgenomen. De helft van de ontslagen vinden verspreid over het komende anderhalf jaar plaats. De verwachte kosten van die ontslagen bedragen anderhalf miljard dollar. De omzet was vorig jaar 62 miljard dollar.

Zoals wel meer bedrijven hebben gedaan, is het personeelsbestand eerst sterk toegenomen in coronatijd. Sinds juni 2021 nam dat bestand toe met 30 procent; er werden sindsdien 170.000 nieuwe personeelsleden aangenomen, aldus The Register. The Wall Street Journal schrijft dat 28.000 mensen in de vorige twee kwartalen aangenomen zijn.

Accenture biedt consultancydiensten op het gebied van ict, maar biedt ook zakelijke clouddiensten aan. De onderneming staat op plek 268 in de Fortune 500. Het bedrijf is verre van de enige die dergelijke maatregelen neemt. Meta ontslaat meer dan 20.000 mensen, Amazon 27.000, Google 12.000, Microsoft 11.000 en PayPal 2000.