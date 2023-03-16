'Apple bespaart kosten door vacatures open te laten staan'

Apple zou bezig zijn met kosten besparen door openstaande vacatures niet te vervullen en mensen niet te vervangen als zij vertrekken. Dat schrijft financieel persbureau Bloomberg. Apple is de enige techgigant die geen ontslagronde heeft aangekondigd.

Behalve het niet vervullen van vacatures snijdt Apple ook in budgetten voor reizen, schrijft Bloomberg. Daarnaast heeft het bedrijf medewerkers die niet officieel bij Apple in dienst zijn, maar werken voor derden, weggestuurd. Die maatregelen moeten helpen de uitgaven te drukken. Apple bevestigt het verhaal niet, maar zei al wel eerder tijdens een bijeenkomst met aandeelhouders 'erg bewust' om te gaan met uitgaven en mensen aannemen.

Ook heeft Apple besloten om bonussen voor personeel lager in de organisatie niet langer twee keer per jaar uit te keren, maar een keer per jaar. Dat gebeurt nu niet langer in april, maar alleen in oktober. Topmensen krijgen bonussen nog steeds elk kwartaal.

Bloomberg meldt bovendien dat Apple sterker is gaan letten op wanneer welke medewerkers op een fysieke locatie van het bedrijf aan het werk zijn. Bronnen van Apple vermoeden dat het bedrijf op die manier een grond wil vinden voor ontslag, omdat het bedrijf vereist dat medewerkers minimaal drie dagen per week op een kantoor zijn.

Apple is de enige techgigant die geen ontslagen heeft aangekondigd. Het bedrijf nam afgelopen jaren ook minder nieuwe mensen aan dan andere techbedrijven. Het is voor het eerst dat naar buiten komt dat Apple sterk op de uitgaven let en hoe dat gebeurt.