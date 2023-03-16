'Apple bespaart kosten door vacatures open te laten staan'

Apple zou bezig zijn met kosten besparen door openstaande vacatures niet te vervullen en mensen niet te vervangen als zij vertrekken. Dat schrijft financieel persbureau Bloomberg. Apple is de enige techgigant die geen ontslagronde heeft aangekondigd.

Behalve het niet vervullen van vacatures snijdt Apple ook in budgetten voor reizen, schrijft Bloomberg. Daarnaast heeft het bedrijf medewerkers die niet officieel bij Apple in dienst zijn, maar werken voor derden, weggestuurd. Die maatregelen moeten helpen de uitgaven te drukken. Apple bevestigt het verhaal niet, maar zei al wel eerder tijdens een bijeenkomst met aandeelhouders 'erg bewust' om te gaan met uitgaven en mensen aannemen.

Ook heeft Apple besloten om bonussen voor personeel lager in de organisatie niet langer twee keer per jaar uit te keren, maar een keer per jaar. Dat gebeurt nu niet langer in april, maar alleen in oktober. Topmensen krijgen bonussen nog steeds elk kwartaal.

Bloomberg meldt bovendien dat Apple sterker is gaan letten op wanneer welke medewerkers op een fysieke locatie van het bedrijf aan het werk zijn. Bronnen van Apple vermoeden dat het bedrijf op die manier een grond wil vinden voor ontslag, omdat het bedrijf vereist dat medewerkers minimaal drie dagen per week op een kantoor zijn.

Apple is de enige techgigant die geen ontslagen heeft aangekondigd. Het bedrijf nam afgelopen jaren ook minder nieuwe mensen aan dan andere techbedrijven. Het is voor het eerst dat naar buiten komt dat Apple sterk op de uitgaven let en hoe dat gebeurt.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 16-03-2023 14:19 135

16-03-2023 • 14:19

135

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Reacties (135)

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Ge0force 16 maart 2023 14:53
Apple heeft vorig jaar dan ook slechts 100 miljard dollar winst gemaakt. Het is dus niet meer dan normaal dat er bespaard moet worden, bij voorkeur op de gewone werknemers die hen het meeste kosten en het minst belangrijk zijn.
SgtElPotato @Ge0force16 maart 2023 17:17
Tja populistische reactie. Maar als aandeelhouder wil je groei zien, winstmaximalisatie, dat is een gegeven bij ieder bedrijf. Anders groei je niet meer, stagneer je, stagneert de winst, en verlies je vertouwen van je aandeelhouders.

Maar dat is in ieder bedrijf zo (vooral de beursgenoteerde bedrijven) en zal altijd zo blijven.
MatthijsZ @SgtElPotato16 maart 2023 20:55
Is populistisch, maar daarom niet onwaar. Aandeelhouders willen groei van winst zien, dat kan gewoon niet altijd zuiver ten koste te gaan van iets anders. Bijvoorbeeld het personeel
Daar moet de overheid dan ingrijpen
jongetje @MatthijsZ16 maart 2023 21:49
Wat moet de overheid doen dan? Bepalen dat Apple in dit geval verplicht mensen moet aannemen en geen vacatures mag laten open staan?
Elk bedrijf mag toch zelf bepalen wie ze aannemen, hoeveel ze die betalen (zolang het het minimaal het minimum kon betreft). Dat is het hele idee van een commercieel bedrijf, anders is het bijvoorbeeld communisme als je alles door de overheid wilt reguleren.
Als je het er niet mee eens bent koop je geen Apple spullen (of juist heel veel zodat ze weer mensen gaan aannemen).
MatthijsZ @jongetje17 maart 2023 09:40
Er is een groot gebied tussen “overheid doet niets” en “communisme”
Ik zeg ook niet dat de overheid Apple moet verplichten mensen aan te nemen

Wat ik zei is dat de winst te koste gaat van andere dingen. En dat de overheid daarop kan ingrijpen, en ook moet ingrijpen.

Een bedrijf als Apple ontwijkt bijvoorbeeld op grote schaal belasting. Dat kost de maatschappij geld.
jongetje @MatthijsZ17 maart 2023 09:48
Dat Apple creatief gebruikt maakt van belastingregelingen in diversen landen is natuurlijk geen misdaad. Dat is juist iets dat overheden zelf in de hand hebben. Ik vind het een eng idee als de overheid zich met de bedrijfsvoering gaat bemoeien. Denk niet dat de overheid met elke 4 jaar wisselende bestuurders en visie nu een goed voorbeeld is voor een bedrijf.
MatthijsZ @jongetje17 maart 2023 12:14
Ik had het niet goed verwoord. Wat ik bedoelde was dat de overheid moet ingrijpen met wetgeving, belasting handhaving, internationale afspraken, en in gesprek gaan met betreffende bedrijven

Wat ik niet bedoelde was dat de overheid specifiek op één bedrijf (bijv Apple) moet ingrijpen
Daar is de rechtspraak evt voor
SoloH @MatthijsZ17 maart 2023 07:40
Communisme? Werkt niet. Trouwens Apple is dus nog het "enige" tech bedrijf wat geen ontslagronde doet. Puur op natuurlijk verloop.
MatthijsZ @SoloH17 maart 2023 09:42
Hoe kom je erbij dat ik communisme betoog?

Er is een heel groot gebied tussen pure kapitalisme en pure communisme. De wereld is niet zwart wit.

Wat er is gebeurd met Apple en andere techreuzen is dat de overheid heeft gefaald om een gezonde markt in stand te houden.
SoloH @MatthijsZ19 maart 2023 22:14
Er stond een vraagteken achter hè.
k995 @SgtElPotato16 maart 2023 17:20
Sorry dat is onzin hoor, die winst uitkeren aan aandeelhouders zorgt echt niet voor groei .
ro8in @k99516 maart 2023 20:13
Als aandeelhouders geen groei zien in de winst die hun aandelen uitkeren, dan stagneert of daalt de aandeelwaarde dus. Want ja omdat de winst niet meer groeit, worden ze dus ook niet meer meer waard. En dus ja waarom zou je nu aandelen kopen van een bedrijf waarvan je geen zicht hebt dat de winst nog gaat groeien? Je koopt aandelen immers als investering om later deze met winst te kunnen verkopen. En wat gebeurd er met aandelen die dan opeens minder in trek zijn? Die worden minder waard, want ja het is een vraag en aanbod markt. Wanneer het aanbod de vraag overstijgt daalt de waarde, de grootste horror voor elk beursgenoteerd bedrijf gezien minder aandeelwaarde weer minder geld betekent etc.

Het is per definitie het probleem met de hele aandelen markt en alle bedrijven die daar genoteerd staan. Er is nooit genoeg winst ook niet met triljoen winst. Aandelen zijn alleen in trek wanneer er vooruitzicht is op dat zij later meer waard kunnen worden dan het moment dat je ze koopt. De enige manier hoe aandelen meer waard kunnen worden is als er vooruitzichten zijn op groeiende winst. Het bedrijf moet dus in winst blijven groeien om het aandeel meer waard te laten blijven worden. Het is een oneindige circel die nooit ophoud. Tenzij een bedrijf gewoon op het punt komt dat het niet meer houdbaar is en volledig in elkaar stort.
Lang werd gedacht dat de grote tech reuzen maar onbeperkt kunnen doorgroeien, door startups op te kopen, en nieuwe diensten uitrollen etc. De strategie was zoveel mogelijk mensen aannemen en maar nieuwe diensten uitrollen. Maar die strategie blijkt momenteel niet zo houdbaar als men dacht. Van Facebook tot Apple tot Amazon ze zitten momenteel allemaal heel hard in een houtgreep en ze weten niet hoe ze zich hier uit moeten redden.

[Reactie gewijzigd door ro8in op 23 juli 2024 17:41]

kidde @ro8in16 maart 2023 22:28
Dat is maar deels waar.

Aandelen kunnen zonder winstgroei toch meer waar worden door terugkoopregelingen waarbij het bedrijf de eigen aandelen opkoopt. Zie Intel onder Swan.

Het kan de aandeelhouder geld opleveren door dividend.

Of het kan dat de onderliggende valuta meer waard wordt ten opzichte van die van de belegger (ik had zelf helaas het omgekeerde recent met Lasertec).

Verder zal een aandeel toenemen als het tot bepaalde indexen toetreedt; zie TSLA in de S&P 500.

En bij dalende rente en helikopter-geld worden aandelen ook vanzelf "meer waard" zonder winststijging.

Door gunstige economische omstandigheden zijn veel tech aandelen zoals bijv. INTC (Intel voor Tweakers) erg toegenomen in de Corona tijd terwijl het bedrijf eigenlijk slecht liep. TSLA nam toe door helikoptergeld en opname in bepaalde fondse

Nu is echter het Helikoptergeld op en stijgt de rente op de U$, dus aandelen en piramide-achtige meuk als BTC gaan dan dikwijls naar beneden. Verder worden staatsleningen aantrekkelijker door de hoge rente en ook dan dalen de aandelen. Die economische beslissingen door politici en centraal bankiers (mijns inziens ook gewoon politici) dringen uiteindelijk wel door in het beleid van Apple en andere tech-reuzen.
sebas @kidde17 maart 2023 13:07
Dat zijn allemaal indirecte mechanismen. De prijs van een aandeel is afhankelijk van hoeveel vraag er is, en dus hoeveel men ervoor wil betalen.

Simple as that.
ro8in @kidde17 maart 2023 18:54
Het klopt wat je zegt, maar dit zijn uiteindelijk allemaal bijkomende factoren die invloed hebben, maar in de basis zit een aandelenkoers vast aan de winst die deze aandelen uitkeert. Dat is uiteindelijk waar het om gaat.
Jij koopt een aandeel van een bedrijf dat elk jaar 1 miljoen winst uitkeert, dan hoop je dat het volgend jaar 2 miljoen is, want dat maakt in de basis je aandelen dus meer waard en kan je ze met winst verkopen. Zal het jaar erop de winst nog maar 500k zijn met geen vooruitzichten op dat dit misschien het jaar erop alsnog 2 miljoen wordt, dan zakt de waarde in, maar niet alleen op basis van de lagere winst het gevolg is vaak dat de vraag ook inzakt, waardoor jouw aandeel waarde nog veel harder omlaag gaat dan de winst van het desbetreffende bedrijf.

In essentie moet de winst altijd blijven groeien om aandeelhouders tevreden te houden, dat is de basis van de beurs. En natuurlijk zijn er allemaal extra factoren die ook invloed hebben. Maar de essentie van de hele beurs blijft hetzelfde. En dat is waar het al sinds jaar en dag gewoon ontzettend mis gaat. Publiek genoteerde bedrijven hebben geen incentive om het gewoon goed te blijven doen, ze moeten het altijd beter blijven en doen en blijven groeien. Het maakt niet uit hoe goed ze het al doen, geen groei is gewoon slecht. Maar er zit gewoon een limiet aan groei, dat blijft niet oneindig doorgaan. Op een gegeven moment is de taart gewoon op. Ik vind het überhaupt een wonder dat zij de afgelopen 10 jaar überhaupt nog groei hebben kunnen laten zien. Maar de scheuren beginnen nu toch zichtbaar te worden en zijn de handelingen die zij momenteel verrichten precies in lijn met hoe elk ander bedrijf de afgelopen 100 jaar reageerde toen bij hun opeens de groei taart op bleek te zijn. Kosten reductie zijn pas het begin van nog veel rare sprongen die zij de komende tijd gaan maken.

[Reactie gewijzigd door ro8in op 23 juli 2024 17:41]

Luuk1983 @ro8in16 maart 2023 22:29
Als er minder groeimogelijkheden zijn omdat een markt bijvoorbeeld verzadigd is, dan zie je dat de bedrijven vaak meer dividend gaat uitkeren, dus een directe winstdeling.
SoloH @k99517 maart 2023 07:38
Nou Apple keert ook nauwelijks winst uit aan de aandeelhouders. 0.58%. De aandeelhouders moeten het dus echt van de groei hebben. En daar hebben ze veel heel veel cash voor nodig.
k995 @SoloH17 maart 2023 08:53
apple zit op een enorme berg cash
biteMark @k99517 maart 2023 10:51
Je kan het er wel niet mee eens zijn, dat ben ik ook niet, maar het is wat het is. Aandeelhouders willen altijd meer. Don't shoot the messenger.
k995 @biteMark17 maart 2023 11:34
het ging me erover dat dit ndig zou zijn voor groei, onzin natuurlijk.
Het is voor winst voor de eigenaars/top van het bedrijf niks meer.
biteMark @k99517 maart 2023 14:06
Het is maar net hoe je groei definieert. Als je kijkt naar winstgroei dan moet er inderdaad meer winst worden gemaakt. Stagnerende winst betekend stagnerende aandelenkoersen en dat willen aandeelhouders niet. Hoe het ook zij, de zakenwereld is een smerig wereldje waarin alleen de rijken rijker worden en alles voor het zeggen hebben.
SgtElPotato @k99517 maart 2023 11:22
Ik weet dat je graag dit soort reacties geeft, maar dat staat niet in mijn tekst ;)
Blokker_1999
@SgtElPotato16 maart 2023 18:33
Als aandeelhouder wil je vooral winst zien op je divident en de beurswaarde zodat je met winst kunt verkopen.
langestefan @SgtElPotato16 maart 2023 18:36
Voor een bedrijf dat zóveel winst maakt verwacht ik eigenlijk dat ze ieder jaar de wereld op z'n kop zetten. Ik verwacht totaal revolutionaire innovatie, een leger aan wetenschappers/engineers. Een soort turbo Philips natlab. In plaats daarvan krijg je een inspiratieloze, permanent achterlopende design fabriek die enkel bestaat om de aandeelhouder tevreden te houden. Zo eeuwig jammer.

[Reactie gewijzigd door langestefan op 23 juli 2024 17:41]

timonb @langestefan17 maart 2023 08:18
Een commercieel bedrijf bestaat, omdat het winst maakt. Het bestaat niet, omdat het innovatie aanjaagt.

Natuurlijk Apple heeft in het verleden revolutionaire rol gehad, omdat het geen andere mogelijkheid had. Zonder iPod, iPhone en zonder iPad was een matige computer leverancier gebleven of zelfs van het speelveld verdwenen.

Nu, na die enorme successen, heeft Apple slechts een doel en dat is hier te blijven. Dan ga je niet een strategie najagen van revolutionaire innovate. Het risico om te falen is echt veel te groot.
langestefan @timonb17 maart 2023 09:59
Je moet wel je 'edge' in de markt bewaken. Zoals Apple's eigen Silicon, dat is een goede innovatie geweest maar heeft natuurlijk miljarden aan onderzoeks geld gekost voordat er überhaupt iets mee verdient werd.
k995 @langestefan17 maart 2023 11:35
En is daar omdat ze de kosten van soc's wilde drukken.
likewise @langestefan17 maart 2023 10:39
Apple M1 noem ik redelijk vernieuwend.
langestefan @likewise17 maart 2023 15:55
Klopt, dat noem ik hierboven ook. Maar met de winst van Apple is er nog veel meer mogelijk
david-v
@SgtElPotato16 maart 2023 21:11
dat is een gegeven bij ieder bedrijf
Correctie....dat is een gegeven bij ieder beursgenoteerd bedrijf.

Je kan overigens ook prima groeien zonder naar de beurs te gaan. Maar dan moet je het wel anders aanpakken en je financiering anders regelen. Genoeg zeer grote bedrijven die dat zo doen.
HuisRocker @SgtElPotato16 maart 2023 22:01
... en zal altijd zo blijven.
Mooi man zo'n glazen bol! :+

Er zijn ook meer dan genoeg bedrijven (meestal de wat kleinere) waar winstmaximalisatie niet het 'be-all and end-all' is. Verreweg de meeste bedrijven wereldwijd zijn ook klein tot middelgroot en hebben geen (niet ook anders in het bedrijf participerende) 'aandeelhouders'.

Het moeten voeren van de onstilbaar hongerige aandeelhouders heeft ook nadelen, maar die zijn nog nooit gespot in een glazen bol, deze zijn misschien alleen zichtbaar in koffiedik? ;)
david-v
@HuisRocker17 maart 2023 14:09
Aldi of Lidl zijn ook geen kleintjes, doen het volgens mij prima zonder beursgenoteerd te zijn.
HuisRocker @david-v17 maart 2023 16:38
Klopt, en Ikea ook bijvoorbeeld.
magician2000 @SgtElPotato16 maart 2023 23:32
Als aandeelhouder wil je een gezond rendement zien. Dat dit totaal uit de hand gelopen is de laatste 50 jaar is iets anders.

Indien al die (groot)aandeelhouders nu eens genoegen zouden nemen met wat minder en veel meer hun focus zouden verleggen naar maatschappelijk verantwoord ondernemen, zouden we mogelijk goede stappen kunnen zetten.

Nu is het enkel "meer, meer, meer", ongeacht de gevolgen voor de maatschappij als geheel. Maatschappij is in mijn ogen inclusief milieu.

Het hele systeem heeft een grote verandering nodig.
Verwijderd @SgtElPotato17 maart 2023 01:42
Nou, dit is pas een populistische reactie.
ro8in @Ge0force16 maart 2023 20:04
Tja dit is inderdaad precies de reactie die ik eigenlijk wilde plaatsen. Het is belachelijk dat al die grote bedrijven die tienhondermiljardmiljoenduizend euro en 20 cent winst maken allemaal mensen ontslaan of nu zoals Apple bewust facturen gaan laten open staan zodat de ultra ultra rijken van deze wereld niets hoeven in te leveren. Maar alles in de wereld is oke hoor, onze economie en financieel systeem is niets mis mee. Vrolijk blijven fluiten en naar je werk gaan jongens er is niets aan het handje.
2green @Ge0force17 maart 2023 10:22
Vermoedelijk bedoelde je omzet i.p.v. Winst?

De winst zal dan dichter in de buurt van 1/3 van de omzet liggen vermoed ik.

[Reactie gewijzigd door 2green op 23 juli 2024 17:41]

Darida @Ge0force17 maart 2023 18:44
Niet mee eens.
jongetje 16 maart 2023 14:23
Dus Apple laat HR met de afdelingsmanager een vacature maken, plaatst deze op de website. En stuurt vervolgens iedereen die erop reageert een afwijsbrief. En op deze manier besparen ze kosten? Dan kun je toch ook de vacature niet uitschrijven, dat lijkt me veel efficiënter...

In mijn ogen ook een vreemde besparing op per definitie iemand die weggaat niet te vervangen, dat hangt toch van de functie af of je daar iemand voor nodig hebt.
Tc99m @jongetje16 maart 2023 15:17
De term 'vacature' betekent 'beschikbare arbeidsplaats', niet personeelsadvertentie (al wordt de term in de praktijk wel vaak zo gebruikt).

Als er (bijv.) een designer uit het iOS development team stopt, is zijn functie vrij, en heb je dus een vacature in dat team.
Apple kan er voor kiezen om die op te vullen met een nieuwe werknemer (en daartoe een advertentie plaatsen of een recruiter laten zoeken), of de vacature niet in te vullen/open laten staan. Dan kun je het werk onder andere teamleden verdelen, of gewoon (tijdelijk) niet uitvoeren.
twiFight @Tc99m16 maart 2023 17:02
Als Apple een vacature niet in gaat vullen is er dus geen 'beschikbare arbeidsplaats' en dus überhaupt geen vacature. Dan kan die dus ook niet open staan. Apple is gewoon aan het inkrimpen, wat volledig logisch is. Maar dat staat wat minder charmant in de persberichten.
i-chat @twiFight16 maart 2023 18:43
dat is natuurlijk niet helemaal waar,

ja je kunt werk tijdelijk verdelen onder beschikbaar personeel, maar als jij gewend bent om ongeveer 38 uur aan werk in 40 uur te vervullen (kortom ongeveer 5% nietsdoen - dat is dus, dat kopje koffie, dat gesprek bij het automaat of dat toiletbezoek) en je baas komt ineens vragen of je vanaf nu 44 uur aan werk wilt doen in die 40 uur (kortom je te pletter rennen) hoe lang blijf je dan ja zeggen. natuurlijk als er een promotie aan zit te komen wil je dat best een tijdje doen, en natuurlijk als het bedrijf bijna op z'n gat ligt en je met zijn allen faillissement probeert af te wenden... maar zodra dat structureel wordt haken mensen HEEL snel af. kortom zodra alle werknemers het een tijdje hebben geslikt moet je OF minder werk gaan verzetten of tóch weer personeel aantrekken.

vacatures onvervuld laten is in geen enkel opzicht gezonder dan gewoon mensen ontslaan. nuja, het enige kleine voordeeltje kan zijn dat je bij ontslag soms nog wachtgeld moet betalen.

[Reactie gewijzigd door i-chat op 23 juli 2024 17:41]

HuisRocker @i-chat17 maart 2023 07:02
De 'totale hoeveelheid te verzetten werk is minder geworden' en/of 'moet er met minder mensen meer werk worden verzet', meer smaken zijn er niet.
Tim AtSharp @Tc99m16 maart 2023 17:48
Klopt niet.
De letterlijke betekenis van het woord vacature is: een arbeidsplaats waarvoor personeel wordt gezocht.
Wat jij uitlegt is 'een vacante betrekking'. En Apple vult die niet in.
Rakward @jongetje16 maart 2023 14:31
Volgens mij schrijven ze de vacature uit om te bewijzen aan het personeel dat ze wel actief op zoek zijn naar nieuwe mensen als bv de werkdruk te hoog is.

Want als 2 van de 10 mensen van een team vertrekken en je schrijft geen vacature uit dan moeten die andere 8 het werk van die 2 erbij nemen en worden ze boos of ze willen een loonsverhoging. Als je een vacature uitschrijft lijkt het alsof er weldra nieuwe collega's komen en zijn de werknemers tijdelijk gesust.

Dit is maar gok op basis van hoe er bij ons gereageerd word op afwezige collega's/vactures ...
supersnathan94
@Rakward16 maart 2023 15:56
Want als 2 van de 10 mensen van een team vertrekken en je schrijft geen vacature uit dan moeten die andere 8 het werk van die 2 erbij nemen en worden ze boos of ze willen een loonsverhoging.
Om eerlijk te zijn daalt bij ons dan gewoon de velocity. Misschien zullen er in het begin wat zaken extra worden meegepakt zodat het niet 1:1 terug te zien is in die velocity, maar dalen zal ie.

Direct nieuw personeel aannemen zorgt er voor dat ie nog harder daalt dus liever eerst stabiel krijgen en daarna verder kijken. Of binnen de opzegtermijn iemand vinden en dan de vertrekker laten inwerken.

Maar he. Ideale situatie binnen een dev team.
Bulls @supersnathan9417 maart 2023 09:08
En van hoger af zien ze dat het ook nog lukt met minder man. Dat iedereen op een gegeven moment op hun tandvlees loopt maakt niet uit
supersnathan94
@Bulls17 maart 2023 10:40
Nee dat is het punt van velocity. Daarmee visualiseer je complexiteit die je team aan kan in een gegeven periode. Vaak een gemiddelde van 5 sprints.

Als de velocity daalt wordt er dus minder werk afgeleverd. Dus ja het lukt wel, maar niet binnen dezelfde tijd.
tweakuwe @jongetje16 maart 2023 15:19
Een vacature is een onbezette arbeidsplaats (die staat vacant, daar komt dat woord vandaan gok ik), als je een vacature hebt dan schrijf je normaal een advertentie uit.

Wat ze hier dus doen is geen advertentie uitschrijven als er een vacature komt doordat iemand vertrekt.
downtime @jongetje16 maart 2023 14:27
Natuurlijk niet. Het is gewoon een vacature die niet gepubliceerd wordt. Feitelijk een fictieve vacature.
jpsch @jongetje16 maart 2023 21:02
Vacature is gewoon een lagere bezetting dan je in de budgetten en hot organogram hebt staan. Intern iets.
ASNNetworks 16 maart 2023 14:23
Apple is de enige techgigant die geen ontslagen heeft aangekondigd.

Nee maar met zo'n toxic werkomgeving hoef je ook geen ontslag-ronde te houden. Dan ontsla je ze individueel om 'verschillende redenen' of gaan ze zelf wel weg omdat het te toxic wordt.

Dan heb je er meer aan om gewoon ontslagen te worden waar je nog 6-12 maanden wordt doorbetaald, zoals andere techgiganten hebben gedaan.

[Reactie gewijzigd door ASNNetworks op 23 juli 2024 17:41]

badnews.nl @ASNNetworks16 maart 2023 14:56
Hoezo toxic?
Heb je er gewerkt?

Volgens glassdoor krijgen ze goede cijfers van het personeel, goede vergoedingen en is de werksfeer goed te noemen.

De eis van verplicht op kantoor voor 60% van de tijd is daar in de VS redelijk normaal.

[Reactie gewijzigd door badnews.nl op 23 juli 2024 17:41]

ocf81 @badnews.nl16 maart 2023 15:10
Glassdoor is allang geen goede graadmeter meer van een bedrijf. Als een bedrijf Glassdoor betaalt voor een listing, is Glassdoor heel toeschietelijk in het niet plaatsen van reviews.
Metten @ocf8116 maart 2023 16:11
Of dat nou het geval is of niet: Bij grotere bedrijven zijn er nou eenmaal altijd mensen die ontevreden weggaan en er daarna in het openbaar over gaan 'mopperen'. Daarbij ligt dan vooral bij alles de schuld van het gefaalde 'avontuur' behalve bij de werknemer zelf.
ocf81 @Metten16 maart 2023 18:10
Nee, dit is gewoon iets dat ik zelf heb ondervonden. En ik had echt geen heel negatieve reviews geplaatst.
JannyWooWoo @ocf8116 maart 2023 16:26
Heb je daar ook bronnen/bewijs voor of "heb je dat ergens gehoord"

Lijkt me namelijk een snelle manier om je core business om zeep te helpen als Glassdoor. Als niemand meer komt omdat je data onbetrouwbaar is verdien je ook niks meer.
ocf81 @JannyWooWoo16 maart 2023 18:09
Ik heb meerdere reacties gehad die zijn weggejorisd nadat de betreffende bedrijven op Glassdoor actief werden. Dus meer een redelijk vermoeden.
phray @ocf8116 maart 2023 18:58
Vermoeden heb je niks aan als je er niet echt data op kan vinden.
ocf81 @phray16 maart 2023 19:00
Glassdoor zal het natuurlijk nooit toegeven, maar dit is alom bekend. Er zijn genoeg mensen die een vergelijkbare ervaring als de mijne hebben gedeeld op het internet.
Verwijderd @ocf8117 maart 2023 01:44
Welnu, zolang je maar met vage geruchten blijft aandragen, geen bronnen of data tevoorschijn kan toveren, ben je maar gewoon aan het zeveren hoor.
ocf81 @Verwijderd17 maart 2023 10:33
De klachten zijn zo wijdverbreid dat je echt niet meer van "vage geruchten" kan spreken.
Meiklokje @badnews.nl16 maart 2023 18:01
Hij zal wel foxconn bedoelen. Welk stukje techniek komt daar niet van. En daar zijn nog chip fabrieken. Komt allemaal van dezelfde bron. Bij Apple werken is co ceo, pr en marketing. Ingenieur en ga zo maar even door. Ik denk dat men dit bedoelt waar men met die vacatures naar op doelt. :+
NielsFL @ASNNetworks16 maart 2023 15:18
Valt erg mee. Het staat weliswaar bekend als iets meer toxisch dan Google of Facebook, maar de verschillende kennisen en vrienden die bij Apple werken zitten er toch zeker alweer dik 5 jaar, eentje ruim 10. Zo erg kan het dus niet zijn.

Dat Apple geen mensen hoeft te ontslaan ligt volgens mij aan iets veel simpelers: ze betalen zo'n 40% minder dan Google. Apple profiteert enorm van de reputatie van het merk. Dat werkt bij consumenten, en net zo goed bij het aantrekken van talent.
Frame164 @NielsFL16 maart 2023 16:20
Dus Apple betaalt eigenlijk gewoon normaal. De salarissen bij sommige andere techbedrijven slaan gewoon helemaal nergens meer op. Maar goed, Apple is dan ook een serieus bedrijf van bijna 50 jaar. Het is maar de vraag of de grootbetalers dat halen.
Relief2009 @Frame16416 maart 2023 16:39
Grappig hoe je een minder iets van Apple toch weer om te toveren in iets positiefs. Een apple fan kan niet anders dan alles door een roze bril kijken.

Ga eens kijken wat het kost om te leven in steden waar dit soort tech bedrijven zitten. Dan besef je snel dat het niet raar is dat de salarissen zo hoog liggen.
jongetje @Relief200916 maart 2023 21:53
Dat is natuurlijk ook wel een beetje een vicieuze cirkel. Door een te kort en juist de hoge salarissen stijgen de huizenprijzen enorm. Als iedereen daar modaal zou verdienen kon niemand zoveel betalen voor een huis en waren ze dus ook niet zo duur...
Remzi1993 @NielsFL16 maart 2023 15:40
Wat ik schandalig vind is dat Apple en al die andere bedrijven niet eens mensen hoeft te ontslaan of lager salaris hoeft te geven omdat ze enorm winstgevend zijn. Het zijn geen bedrijven die financiële problemen hebben op dit moment. Dit is gewoonweg weer ordinaire graaien en meevaren op de zogenaamde recessie waar we niet in beland zijn. (Extreme inflatie voedsel en enorme stijging van de energiekosten - beide veroorzaken weer een enorme stijging in kosten van levensonderhoud)
supersnathan94
@Remzi199316 maart 2023 17:37
Wat ik schandalig vind is dat Apple en al die andere bedrijven niet eens mensen hoeft te ontslaan of lager salaris hoeft te geven
Maar dat doen ze toch ook niet? Tenminste. Apple dan.

Ze keren alleen minder vaak een bonus uit. Over de hoogte van die bonus wordt niet gesproken.
Remzi1993 @supersnathan9417 maart 2023 08:00
Staat zelfs in het artikel dat Apple dus lager salaris geeft dan de andere tech bedrijven en dat ze dan mensen niet geloven te ontslaan. Zogenaamd.
SoloH @Remzi199317 maart 2023 07:56
Wel gek, want ze geven lonen van $100-300.000 voor developers met een master degree. En in de US betalen ze ook nog eens weinig inkomsten belasting en BTW. Ze hebben daar een erg goed leven hoor.
Wootism @ASNNetworks16 maart 2023 16:07
Ik heb flink wat jaren gewerkt voor Apple Benelux. Heb het als een erg prettige werkgever ervaren. Ook het contact met de collega’s van Apple Amerika was prettig en niet ‘giftig’.
oscar oscar @ASNNetworks17 maart 2023 13:47
Toxisch?

Ik heb op Europees HQ van onder andere Apple, Google, Microsoft gewerkt en veel verschil was er niet in bedrijfscultuur. Leukste tijd was bij Apple maar was vooral door de klik met de collega's waarvan er nog steeds een heel aantal vrienden zijn. Toxisch was het zeker niet. Apple was de enige partij waar je trouwens niet afgerekend werd op harde verkoopscijfers maar bijna enkel op je customer satisfaction rating voor je bonus, bij de anderen was het zoveel mogelijk omzet halen.
Marve79 @ASNNetworks16 maart 2023 15:14
Wat ik ook kwalijk vindt is blijkbaar spookvacatures laten bestaan. Daarmee verspil je mensen hun tijd. Als je ze toch niet gaat vullen haal ze dan weg.
himlims_ @Marve7916 maart 2023 15:26
Denk dat het anders zit:

Functie komt te vervallen, of iemand vertrekt… normaliter wordt er dan een vacature geplaatst. Dat laatste gebeurd nu niet.

Is niet zo dat “vacaturebank” een boel vacatures heeft waarop je kunt reageren, ze zijn er gewoon weg niet.

Of ik heb t verkeerd gesnapt
Marve79 @himlims_16 maart 2023 15:33
Er staat toch duidelijk 'openstaande vacatures niet te vervullen'.
Remzi1993 @himlims_16 maart 2023 15:36
@Marve79 heeft het over openstaande vacatures die eigenlijk niet meer openstaand zijn oftewel die positie is al gevuld of de behoefte is er niet meer. Dit zijn spookvacatures waar niemand wat aan heeft, en dit is vooral verspilling van tijd van de mensen die erop reageren die denken dat het openstaande vacatures zijn.

Dit werkt enorme irritaties op, want mensen hebben hun tijd en energie verspild door op die nutteloze vacatures te reageren.
phray @SE USER16 maart 2023 18:58
Nee
HWSHHZ 16 maart 2023 14:23
Tuurlijk, vorig jaar 'maar' 100 miljard winst is wel echt een reden om overal op te bezuinigen etc.. Om te kotsen die 'alsmaar meer en nooit genoeg' cultuur :(
Andros @HWSHHZ16 maart 2023 14:30
Tja, daar is het dan ook een commercieel bedrijf voor en geen democratie. Zolang een bedrijf niet aan het staatsinfuus hangt en geen illegale dingen doet heeft een buitenstaander daar niet veel over te zeggen. Je hoeft hun producten niet te kopen, het blijft uiteindelijk een producent van luxegoederen.
Division @Andros16 maart 2023 14:41
Nouja, zo zwart/wit hoeft het voor mij ook niet. Je mag er wel degelijk wat van vinden en van zeggen; grote bedrijven bepalen gezamelijk wel degelijk een flink stuk werkcultuur en arbeidsmarkt, en worden vaak aangehaald als inspiratie door andere bedrijven.

Ik vind persoonlijk dat we afgelopen jaren met z'n allen iets te vaak hebben weggekeken mbt ontwikkelingen in de corporate cultuur. En de mentaliteit van "ze doen niets ilegaals, dus er is niets mis mee" ligt ook in die denklijn.
Relief2009 @Andros16 maart 2023 16:40
Nee hoor. Gewoon meer belasting heffen!
Frame164 @HWSHHZ16 maart 2023 16:24
Dat komt vooral omdat heel veel mensen die producten willen kopen. Er is geen enkel Apple product wat echt nodig is om essentiële taken te kunnen doen. Voor alles wat zij leveren zijn alternatieven. Eigen keuze dus als we het bedrijf zo groot maken.
Brantje 16 maart 2023 14:21
Topmensen krijgen bonussen nog steeds elk kwartaal
Zolang de C-suite er maar warm bijzit toch? Net zoals alle andere bedrijven geeft Apple geen ene fuck om hun medewerkers.
Jammer dat dit soort bedrijven niet in zien dat ze niets zijn zonder hun medewerkers, die c suite die peert hem zodra het een beetje lastig begint te worden.

[Reactie gewijzigd door Brantje op 23 juli 2024 17:41]

Nolimit89 @Brantje16 maart 2023 14:24
Je geeft dus alleen om je medewerkers als je ze royaal beloond begrijp ik?
Tjolk @Nolimit8916 maart 2023 14:31
Het zegt natuurlijk wel wat dat als de top van het bedrijf beslist dat zij zelf wel 4x per jaar bonussen houden, maar medewerkers lager in de organisatie die al minder bonussen kregen (2x per jaar) nog verder terug te schroeven.

Verder is dit natuurlijk nogal opmerkelijk gezien de miljardenwinsten die ze nog steeds boeken.
NLAnaconda @Tjolk16 maart 2023 14:36
Aandeelhouders zijn alleen geïnteresseerd in een omhoog lopende grafiek. Als die grafiek begint af te vlakken moeten ze wat anders verzinnen om hem stijgend te houden, daar heeft de miljarden winsten niet zoveel mee te maken. Elk jaar moet er groei zijn. Kapitalisme.
Division @NLAnaconda16 maart 2023 14:49
Correct. En je zou een recessie kunnen zien als een uitgestelde reactie op een eerdere boom. Het lullige aan het model is dat een recessie door het hele systeem woedt, vaak wereldwijd. Ik vraag me af of we in kapitalisme 2.1 kunnen denken aan een ingebouwde, lokale "cleaning cycle" - beperkt tot een enkel aandeel of industrie.
hottestbrain @NLAnaconda16 maart 2023 15:11
Ongeremde groei op een enkele planeet ten gunste van de aandeelhouders en niemand anders. Agent Smith uit de matrix had ongelijk: Het kapitalisme is een gezwel, niet de mensheid zelf.
RoamingZombie @hottestbrain16 maart 2023 15:48
Meh, kapitalisme is gewoon een nieuwe vorm van survival of the fittest. We zijn allemaal inherent kapitalistisch. Dus het is nog steeds de mens zelf.
Zwatelaar @hottestbrain17 maart 2023 09:59
The real question is, what came first? Humans or capitalism?
Remzi1993 @NLAnaconda16 maart 2023 15:42
Inderdaad, normaal gesproken zouden aandeelhouders ook blij zijn met steeds winst, maar het moet altijd meer en meer. Rupsje nooit genoeg en winstmaximalisatie. Iets met oneindige groei enz..

Dit systeem moet op een gegeven moment veranderen, want dit kan niet zo door gaan.
JBVisual @Tjolk16 maart 2023 15:58
Een zeer goede vriend van me werkt bij Apple, Hij vind het geen probleem dat hij zijn bonus nog maar eens per jaar krijgt.
De bonus aan zich hoeft niet direct lager te zijn, deze wordt alleen nog maar 1x uitgekeerd.

Wat wel invloed heeft is als je voor de uitbetaling van de Bonus besluit te vertrekken, of als je opeens in de 2e helft er een potje van maakt waardoor je recht op deze prestatiebonus komt te vervallen.

Dus als je gewoon tot de bonus doorwerkt en je blijft aan de verwachtingen voldoen, dan zou je dus hetzelfde krijgen dan als je 2x per jaar je bonus krijgt.

Uiteraard zou dat op sommige mensen invloed kunnen hebben, er misschien dat er nog gemene trucjes uitgehaald gaan worden, maar tot zover zal het overgrote merendeel van de medewerkers hier waarschijnlijk geen last van hebben.
n4m3l355
@JBVisual17 maart 2023 04:32
Het is toch ietwat genuanceerder, je gaat hiervan uit dat iedereen blijft totdat die de bonus in de pocket heeft. Tegelijkertijd werkt dit toch wel enerzijds restrictief, immers kun je maar 1 keer per jaar weg, anderzijds zal Apple best wel wat centen hierdoor besparen door mensen die toch gaan ondanks dat ze misschien over 3-6 maanden een bonus zouden krijgen. Ze doen dit uiteindelijk om ergens een centje te besparen, waarom zou men dit anders doen?
Cergorach
@Tjolk16 maart 2023 15:07
Verder is dit natuurlijk nogal opmerkelijk gezien de miljardenwinsten die ze nog steeds boeken.
De omzet voor Q1 2023 is 5% lager dan vorig jaar, maar is nog steeds bijna 30% hoger dan Q1 2020...

De meeste techbedrijven zijn enorm gegroeid tijdens de pandemie, maar bij Apple valt het allemaal wel mee. Van 137.000 in 2019 naar 164.000 in 2022, ongeveer een 20% groei in personeel.

Maar, zoals eerder aangegeven, de omzet daalt. Dat zal een trend zijn en ipv. personeel te ontslaan, nemen ze niet meer aan en zeggen ze gedag tegen het externe personeel. Vast personeel heeft dus nog allemaal hun job, dat is meer dan het personeel bij de rest van de grote tech bedrijven kunnen zeggen... Iets minder bonus, maar iedereen aan het werk!

Bron:
https://www.apple.com/new...ts-first-quarter-results/
https://www.apple.com/new...rd-first-quarter-results/
surfin @Nolimit8916 maart 2023 14:39
Beloning in de breedste zin: vind ik van wel, ja.

Denk bij beloning naast salaris en evt. lease auto, laptop, telefoon ook aan zaken als flexibele werktijden, fijne werksfeer, gratis ov, etc.
Zeg maar het stukje waardering dat een werkgever aan een werknemer kan geven.

Ik denk dat de meeste mensen dat toch wel waarderen in een baan.

Je kan erg om je medewerkers geven maar als je dat niet toont heeft die medewerker er niets aan.
Cergorach
@surfin16 maart 2023 15:14
Medewerkers kunnen dat inderdaad op prijs stellen, maar na decennia werken kan ik zeggen, dat eigenlijk alles om geld draait. Een fijne werksfeer is niet alleen goed voor de werknemer, maar absoluut ook voor de werkgever, dit is direct gerelateerd aan productiviteit, ziekteverzuim, etc. Gratis OV is gewoon reiskostenvergoeding. Hoe veel zal iemand gratis OV op prijs stellen die altijd met de auto komt?

Er wordt teveel geschermd met 'bonus features' bij een werkgever, vaak zelfs zaken waar je gewoon recht op heb (CAO) worden gepresenteerd als iets waar je maar heel dankbaar voor moet zijn...
aikebah @Cergorach16 maart 2023 21:54
Er wordt teveel geschermd met 'bonus features' bij een werkgever, vaak zelfs zaken waar je gewoon recht op heb (CAO) worden gepresenteerd als iets waar je maar heel dankbaar voor moet zijn...
Als het gaat om een bedrijfs- ipv een sector-CAO is dat ook gewoon terecht. Goede secundaire arbeidsvoorwaarden uitonderhandeld door de vakbond voor alle medewerkers.
Brantje @Nolimit8916 maart 2023 14:25
Meeste bedrijven geven geen ene flikker om hun medewerkers enige wat voor ze telt is hun bottom line.
Cergorach
@Brantje16 maart 2023 14:57
En zelfs de bedrijven die zeggen dat ze om hun medewerkers geven telt ook bij hun puur de bottom line, echter is daar het bedrijfsformule NU anders, maar de kans is groot dat die uiteindelijk ook zal veranderen. Ik zie dergelijke bedrijven vaak in de stratupfase of dat het geld binnenstroomt en personeelsbehoud is extreem belangrijk. In beide gevallen maakt men zich geen zorgen om geld. Zodra dat wel gebeurd zal het geven om medewerkers drastisch afnemen. Commerciële bedrijven bestaan immers om geld te verdienen, als dat problematisch wordt zal er overal geknabbeld moeten worden en personeel is dan vaak de grootste kostenpost die je het makkelijkst kwijtraakt... Van daar dat die bottom line bij elk bedrijf hetzelfde is!
Leemeijer @Nolimit8916 maart 2023 14:42
Blijkbaar geld dat alleen voor de top mensen
Vexxon @Nolimit8916 maart 2023 16:24
Zijn punt is dat het wel zo eerlijk zou zijn als ook de topmensen nadeel ondervinden van kostbesparingen en niet alleen medewerkers vanaf een bepaald niveau.
AlexKnight1978 @Brantje16 maart 2023 14:29
Ja, want als je de topmensen de bonus niet meer geeft, dan rennen ze snel weg. En mist het bedrijf die mensen? "Natuurlijk niet, maar dan kunnen we niet meer pronken met een bekend gezicht". De normale werkman gaat niet weg, want die kan het zich vaak niet veroorloven.
Mathijs Kok @Brantje16 maart 2023 15:14
[...]

Zolang de C-suite er maar warm bijzit toch? Net zoals alle andere bedrijven geeft Apple geen ene fuck om hun medewerkers.
En toch zijn Apple medewerkers uitermate tevreden met hun werkgever. Ben je zelf wellicht ontslagen bij Apple dat je een dergelijk (onjuist) standpunt hebt?
Frame164 @Brantje16 maart 2023 16:22
Als dat jouw ervaring is moet je misschien eens ergens anders gaan werken. Ik heb bij diverse bedrijven gewerkt waar het bedrijf wel degelijk om de medewerkers geeft en ook de mogelijkheid geeft om financieel mee te profiteren van het succes door bijvoorbeeld aantrekkelijke mogelijkheden om aandeelhouder te worden.
[Roland] @Frame16416 maart 2023 17:08
Die bedrijven zijn er gelukkig zeker. familiebedrijven of de 'kleinere' bedrijven met 1 of een paar eigenaren.

Bij de grote beursgenoteerde bedrijven zal het heel vaak wel uiteindelijk om winstmaximalisatie draaien (waar goed werkgeverschap wel bij hoort).

Inderdaad te kort door de bocht om te zeggen dat de meeste bedrijven geen flikker om hun personeel geven. Die bedrijven bestaan niet lang.
Vexxon @Brantje16 maart 2023 16:23
Ja typisch weer inderdaad. Hoe goed of slecht het ook gaat met een bedrijf de topmensen krijgen hun bonussen wel.
Division 16 maart 2023 14:29
'Apple bespaart kosten door vacatures open te laten staan'

Ik dacht dat deze titel duidde op het feit dat veel (tech) bedrijven een aantal functies constant op "looking to hire" hebben staan, terwijl ze deze rollen niet actief zoeken.

Wordt helaas vaak gebruikt om enerzijds passief te sourcen - cv's en potentiele kandidaten voor de toekomst te verzamelen; en anderzijds om te polsen hoe de markt is en hoe de gevraagde salarissen ontwikkelen. Vrij frustrerend om als zoekende in zo'n honingpot terecht te komen, waarbij men je uitnodigt voor een gesprek zonder de intentie om een aanbod te doen.

Be aware! Je kan ze herkennen aan hun permanente gesponsorde open posities op bijv. LinkedIn. Vaak zijn het grote bedrijven of internationale recruitment agencies.

[Reactie gewijzigd door Division op 23 juli 2024 17:41]

n3z 16 maart 2023 14:35
Apple heeft een kist met geld van 246 miljard dollar en een jaarlijkse netto winst van 1-- miljard en dan gaan ze zo lopen besparen.
LurkZ 16 maart 2023 14:42
Apple is de enige techgigant die geen ontslagronde heeft aangekondigd.
Daarnaast heeft het bedrijf medewerkers die niet officieel bij Apple in dienst zijn, maar werken voor derden, weggestuurd.
Dus wel ontslagen. Inhuur zijn ook gewoon mensen, werknemers en collega's.
CyBeRSPiN 16 maart 2023 14:24
Lekkere werkgever is dat dan:
* eisen om 3 dagen op kantoor te verschijnen terwijl thuiswerken prima kan, het is 2023, geen 1985
* werkdruk opvoeren door vertrokken collega's niet te vervangen
Darksequence @CyBeRSPiN16 maart 2023 14:51
Misschien is de werkdruk bij Apple wel heel laag? We weten hier niks over daarnaast is me opgevallen dat werkdruk erg relatief is. Zodra iemand gewend is aan een bepaald volume word dat de standaard en is alles daarboven al snel o realistisch hoge werkdruk terwijl iemand met exact dezelfde functie bij een ander bedrijf 1.5 keer zoveel doet in een week en dit als normaal ervaart.
jongetje @CyBeRSPiN16 maart 2023 21:57
Ik denk persoonlijk dat een paar dagen samenwerken en echt contact met je collega's gezond is dan op je zonder kamer 8uur naar je scherm te kijken. Prima voor 2 a 3 dagen per week maar in mijn ogen (mijn mening ook) is het gezond om elkaar te blijven zien en ook wat informele koffie kletspraat te hebben. Maakt iig mijn werk leuker.
Marve79 @SgtElPotato16 maart 2023 14:46
Naja contactgestoord. Wij hebben 2 kinderen gekregen in volle covid, dus ik ben gewend om thuis te werken. Ze op te halen, te brengen naar school/creche etc. Toen moesten ik en mijn partner ineens terug naar kantoor maar we krijgen dat echt niet rond dus nu gaan we omdebeurt.

Maar als het aan mij lag werkte ik altijd thuis. Die collega's en dat kantoor kunnen me echt gestolen worden. Als ik wil socializen ga ik wel op café.
aap @Marve7916 maart 2023 15:06
Welkom in de wereld van mensen die voor Covid al kinderen hadden.
Marve79 @aap16 maart 2023 15:12
Ja die tijd was er ook en toen moesten mensen ook iets regelen wat blijkbaar lukte. Of ze werkten gewoon minder dat kan natuurlijk ook. Maar in deze tijd kun je je niet veroorloven parttime te gaan werken.
sigmundfreund @Marve7916 maart 2023 15:46
Dat laatste is niet helemaal waar. N=1, of eigenlijk 2, maar wij doen beiden 32 uur met twee kinderen. Maandag ben ik vrij, vrijdag de vrouw. Kinderen gaan 2,5 dag naar een gastouder. Een extra dag werken levert netto peanuts op als dat afgevangen moet worden met opvang, en die vrije dag is veel meer waard dan die paar euro die het oplevert.
Cergorach
@SgtElPotato16 maart 2023 14:50
Een beetje sociale contacten is inderdaad niets mis mee, alleen de definitie van 'beetje' ligt heel verschillend. Ik ben zelf afgelopen jaar twee keer op kantoor geweest (bij de klant) beide keren om hardware op te halen. En de twee jaar daarvoor ook amper. Ik kan persoonlijk heel goed uit de voeten met alleen telefonisch/chat contact. Anderen zijn liever zoveel mogelijk onder de mensen en willen dagelijks op kantoor zijn.

Aangezien we niet allemaal hetzelfde zijn, zal een bedrijf daarin mee moeten gaan tenzij ze al hun personeel door hetzelfde trechtertje willen rammen. Dat is niet goed voor het moraal, de productiviteit en het behoud van je personeel.

En ik ben absoluut niet te belazerd om naar kantoor te gaan als dat echt nodig is, maar niet omdat iemand dat roept. Als werknemer heb je eigenlijk weinig eigen inbreng en dat is waarom ik al zo lang freelancer ben, ik kan veel meer zelf bepalen.
DrPoncho @SgtElPotato16 maart 2023 14:39
Ja als je thuis wilt werken ben je meteen 'contactgestoorde'? Lekker bericht vol aannames, met je 'minder werken maar meer verdienen'.. |:(
Meiklokje @SgtElPotato16 maart 2023 18:09
Jongen mag het eens wat vriendelijker. Wat dacht je van mensen met een handicap. Niet mobiel in staat zich te verplaatsen en dat is nog maar een begin. Ik hoop maar dat bij jou in je leven alles zo perfect verloopt en dat jij nooit iets in je leven zult voorkrijgen wat je doen en laten beperkt. Thuiswerk is geen handicap laat staan minder waardig dan iedere taak wat een mens uitvoert. Ga je huisvrouwen ook zo te lijf ? :?
CH4OS 16 maart 2023 14:40
Als medewerkers van Apple werken voor derden, zit daar juist meer marge op en zouden ze juist meer geld in het laatje moeten brengen dan een medewerker die Apple alléén geld kost, lijkt me. Ik zal wel ergens een rekenfoutje maken.
Groningerkoek @CH4OS16 maart 2023 14:53
Bij gelijke werkzaamheden zit er minder winst op een ingehuurde werknemer omdat die duurder zijn. Men doet dit omdat men een flexibele schil wil hebben om snel op/af te kunnen schalen en/of omdat men mensen wil hebben die niet zelf bij Apple in dienst zijn/willen om wat voor reden dan ook.
CH4OS @Groningerkoek16 maart 2023 15:50
Ah, scherp, ik dacht dat het ging om personeel dat bij klanten van Apple is weggezet, maar dat zijn medewerkers van bedrijven waar Apple klant is, andersom dus. :) 8)7

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