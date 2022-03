Apple ontslaat medewerker die misstanden aankaartte wegens vermeende leaks

Apple heeft senior engineering program manager Ashley Gjøvik ontslagen voor het vermeend uitlekken van geheime informatie over Apple-producten. Gjøvik kaartte in de afgelopen maanden via onder meer Twitter misstanden binnen Apple aan.

Gjøvik begon in maart met het aankaarten van misstanden binnen Apple, aanvankelijk zei ze bezorgd te zijn over de veiligheid van haar werkplek. Zo werkte ze in een Apple-kantoor dat gevestigd is op een zogenoemde superfund-plek. Deze superfund-locaties zijn locaties die volgens de Amerikaanse overheid sterk vervuild zijn en gesaneerd moeten worden. Omdat Apples kantoor op zo'n superfund-locatie gevestigd is, had het kantoor speciaal toezicht moeten krijgen. Gjøvik was volgens The Verge bezorgd over deze superfund-locatie.

Nadat ze dit aankaartte binnen Apple, gaf ze aan dat ze door teamleden en managers werd gepest. Later begon ze ook privacykwesties en seksisme aan te kaarten binnen Apple. Zo werd Gjøvik naar eigen zeggen drie jaar geleden gedwongen om chatberichten door te sturen naar Apple, waarbij ze geen chatberichten mocht verwijderen. Onder deze berichten vielen ook naaktselfies, die Apple volgens Gjøvik heeft bewaard in een 'permanente bewijskluis'.

In augustus werd Gjøvik op verlof gestuurd voor onbepaalde tijd, terwijl Apple de aangekaarte misstanden zou onderzoeken. Gjøvik mocht in de tussentijd niet met vrouwelijke collega's praten over de misstanden en werd geweerd van Apples Slackkanalen. Vorige week zei een nationaal arbeidsbureau een onderzoek te starten naar misstanden binnen Apple na klachten van onder meer Gjøvik, schrijft Reuters.

Donderdag kreeg Gjøvik een mail van Apples Threat Assessment & Workplace Violence-team met de vraag of ze op de dag zelf konden bellen. Het team zou een 'ernstige Intellectual Property-kwestie' onderzoeken waar ze met Gjøvik over zouden willen praten. Gjøvik reageerde met de vraag of de vragen per e-mail verstuurd konden worden, zodat alles op papier zou blijven. Uren later kreeg Gjøvik de mail dat haar contract per vrijdag werd beëindigd. Apple zegt tegen The Verge niet te kunnen spreken over individuele werknemerskwesties.