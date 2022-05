'Apple-medewerkers uitten kritiek op fotoscan voor opsporen kindermisbruik'

De fotoscanfunctionaliteit van Apple om materiaal dat wijst op kindermisbruik op te sporen krijgt felle kritiek uit eigen gelederen, blijkt uit een verslag van Reuters. Onder medewerkers zou er veel discussie zijn over de technologie sinds de aankondiging.

Bronnen binnen het bedrijf die anoniem wilden blijven, hebben tegenover Reuters laten weten dat er 'in de interne Slack van Apple meer dan 800 berichten zijn uitgewisseld over het plan dat vorige week werd aangekondigd'. Veel medewerkers zouden hun zorgen hebben geuit over hoe de functionaliteit kan worden ingezet door autoritaire regimes om te censureren en tegenstanders te arresteren.

Apple kondigde de nieuwe functionaliteit begin deze maand aan voor iOS en iPadOS. Het gaat om de zogeheten csam-detectie waarmee Apple materiaal dat wijst op kindermisbruik, wil opsporen. De fotoscan gaat hashes van lokale foto's op iPhones en iPads vergelijken met hashes uit een database met foto's van kindermisbruik. Apple heeft zelf beloofd de technologie alleen te gebruiken voor het opsporen van kindermisbruik, maar tegenstanders zijn daar niet gerust op.

Volgens de bronnen waar Reuters mee sprak, is de interne discussie heviger dan vorige keren dat Apple nieuwe securitymaatregelen introduceerde. Naast de zorgen over wat er gebeurt als de technologie in verkeerde handen komt, zijn sommige medewerkers ook bang dat Apple door deze keuze zijn reputatie op het gebied van privacybescherming kwijtraakt.

Verschillende privacyorganisaties hebben al hun zorgen geuit over het scannen en schreven een brief waarin ze Apple oproepen de plannen voor de fotoscan niet door te zetten. Apple wilde tegenover Reuters geen reactie geven.