Apple scant bijlagen in iCloud Mail sinds 2019 op beeldmateriaal kindermisbruik

Apple scant sinds 2019 bijlagen die gebruikers ontvangen of versturen in iCloud Mail op beeldmateriaal van kindermisbruik. Dat zegt Apple in reactie op vragen van 9to5Mac. Later dit jaar gaat Apple foto's en video's scannen die gebruikers in de VS willen uploaden naar iCloud.

E-mail is niet versleuteld, dus die bijlagen kan Apple scannen op de eigen servers, merkt 9to5Mac op. Dat gebeurt al sinds 2019, maar Apple zegt niet of dat alleen in de VS gebeurt of dat de scan ook in andere landen plaatsvindt. Het gaat om bijlagen van verstuurde of ontvangen mails via de eigen maildienst iCloud Mail.

Apple zegt niet hoe vaak het beeldmateriaal van kindermisbruik aantreft door de scans. Wel werd eerder al duidelijk dat Apple veel minder meldingen doet van het aantreffen van dergelijk beeldmateriaal dan veel andere techgiganten als Google of Facebook.

De iPhone-maker begint later dit jaar met het on-device scannen van foto's voordat het apparaat ze uploadt naar iCloud. Dat gebeurt met het NeuralHash-algoritme, dat een beveiligingsonderzoeker onlangs reverse engineerde. De scans vinden vooralsnog vanaf eind dit jaar alleen plaats in de VS. Als het algoritme rond dertig matches vindt, dan stuurt de software gegevens naar iemand van Apple die kijkt of de melding klopt. Daarna gaat de melding naar Nncmec, de Amerikaanse organisatie ter bestrijding van kindermisbruik. Die kan vervolgens aangifte doen.