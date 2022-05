Apple implementeert functie om berichten aan kinderen te scannen op naaktbeelden

Apple heeft een functie om berichten gericht aan kinderen te scannen op naaktbeelden geïmplementeerd in de tweede bèta van iOS 15.2. Daarmee lijkt de release van deze functie dichterbij te komen.

De functie is opt-in, schrijft 9to5Mac. Als een iPhone of iPad gekoppeld is aan het iCloud-account van een kind dat jonger is dan 13, dan kunnen ouders via Family Sharing de optie inschakelen om inkomende berichten te scannen op naaktbeelden. De software blurt die dan automatisch en zet een waarschuwing in beeld.

De monitoring en analyse van afbeeldingen vindt op het apparaat zelf plaats met behulp van machine learning. Daardoor blijft de encryptie van iMessage in stand. De functie werkt niet bij andere berichtenapps, zoals WhatsApp of Snapchat. De functie lijkt vooralsnog alleen uit te komen in de Verenigde Staten.

De scanfunctie wijkt af van het scannen van beeldmateriaal dat gebruikers uploaden naar iCloud. Die beide maatregelen maakte Apple tegelijkertijd bekend deze zomer. De bedoeling was dat iPhones en iPads beeldmateriaal automatisch zouden gaan scannen op basis van databases van bekende beelden van kindermisbruik. Die functie is na kritiek uitgesteld.