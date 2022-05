Xbox-app voor Windows laat gebruikers installatiemap van pc-games aanpassen

Gebruikers kunnen binnenkort de installatiemap voor pc-games uit de Microsoft Store of Xbox Game Pass voor pc veranderen. Momenteel worden dergelijke pc-games geïnstalleerd in de afgeschermde WindowsApps-map, waartoe gebruikers standaard geen toegang hebben.

Bronnen melden aan The Verge dat Microsoft werkt aan een update voor de Xbox-app voor Windows die deze verandering doorvoert. Via de geüpdatete Xbox-app kunnen gebruikers pc-games uit de Microsoft Store of Xbox Game Pass voor pc installeren. Gebruikers kunnen met de update spellen installeren in mappen naar keuze. Gamers krijgen na de update ook toegang tot de bestanden van games die ze via de Xbox-app hebben geïnstalleerd. Dat maakt het bijvoorbeeld mogelijk om dergelijke spellen te back-uppen en te modden, wat voorheen slechts beperkt mogelijk was.

Games uit de Microsoft Store en Xbox Game Pass voor pc worden momenteel automatisch geïnstalleerd in de verborgen WindowsApps-map, waartoe Windows-gebruikers standaard geen toegangsrechten hebben. Dat maakt het onmogelijk om de gamebestanden te bekijken, te modificeren, elders op te slaan of handmatig te verwijderen. Andere gamelaunchers, zoals Steam en de Epic Games Store, bieden deze mogelijkheden al wel.

Microsoft heeft zijn plannen inmiddels officieel bevestigd tegenover The Verge. De vernieuwde Xbox-app wordt momenteel intern getest binnen Microsoft. Het is niet bekend wanneer de update officieel verschijnt. The Verge verwacht dat dit binnenkort al gebeurt, aangezien Microsoft op 8 december Halo Infinite en diens free-to-play-multiplayer uitbrengt.