Xbox-app voor Windows laat gebruikers games verplaatsen en installatiemap kiezen

Microsoft geeft de Xbox-app voor Windows een update, waarna gebruikers kunnen kiezen in welke map en op welke schijf games geïnstalleerd worden. Van 'sommige' games kunnen de bestanden benaderd worden. Ook kunnen games verplaatst worden.

Volgens Microsoft staat de vernieuwde Xbox-app ook het modden van 'meer games' toe, maar exacte details daarover zijn niet bekend. De nieuwe versie met de mogelijkheid om games in andere mappen te installeren, is per direct beschikbaar. Voorheen werden games geïnstalleerd in de afgeschermde WindowsApps-map, waar gebruikers standaard geen toegang tot hebben.

Gamers die eerder geïnstalleerde games willen verplaatsen, hoeven de installatie niet opnieuw te doen. Door rechts te klikken op de game is het mogelijk om 'geavanceerde managementfeatures' te activeren. Daarna kan een game verplaatst worden.

In de instellingen van de Xbox-app kunnen gebruikers een map kiezen waar games standaard worden geïnstalleerd. Ook kan daar aangegeven worden om bij iedere installatie de vraag te krijgen welke map gebruikt moet worden. Microsoft zegt de veranderingen gemaakt te hebben naar aanleiding van feedback van gebruikers.