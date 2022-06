Xbox-consoles kunnen nu ook updates downloaden in energiebesparingsmodus

Microsoft geeft Xbox-gebruikers de optie om game- en systeemupdates te downloaden terwijl hun console in de energiebesparingsmodus staat. Voorheen was dat niet mogelijk. Deze modus wordt nu ook de standaardoptie bij het instellen van een nieuwe Xbox.

Microsoft schrijft in een blogpost dat de mogelijkheid om updates te downloaden in de Energy Saver-modus vanaf nu beschikbaar is. Voorheen was het niet mogelijk om updates te downloaden terwijl de console in deze energiebesparingsmodus stond. Daarvoor moesten gebruikers hun console in stand-by zetten, maar dat is nu dus niet langer nodig.

Het bedrijf claimt dat Xbox-consoles in de Energy Saver-modus 'tot twintig keer' minder stroom verbruiken in vergelijking met de stand-bymodus, mits de consoles buiten gebruik zijn en geen updates ontvangen. Het is niet duidelijk hoeveel zuiniger de energiebesparingsmodus is tijdens het downloaden van updates. Microsoft spreekt enkel over 'verdere energiebesparingen'.

De Energy Saver-modus is nu bovendien de standaardoptie wanneer gebruikers hun Xbox voor het eerst instellen. Deze modus verbruikt dus minder energie, maar zorgt wel voor iets langere opstarttijden, zeker op de oudere Xbox One die nog over een hdd beschikt.

Verder zegt Microsoft dat het sinds eind vorig jaar deels is begonnen met het gebruiken van gerecycled plastic in de productie van de Xbox Series S. Microsoft heeft ook een 'energiemonitoringssysteem' ingebouwd in een klein aantal Xbox-consoles. Dat wordt gebruikt voor het vergaren van anonieme telemetriegegevens over stroomverbruik. "Dit is belangrijk omdat nauwkeurige per-unit-telemetrie ons helpt de beste mogelijkheden te identificeren om toekomstige verbeteringen door te voeren die ons helpen energie te besparen", schrijft het bedrijf.

Deze initiatieven zijn onderdeel van Microsofts streven om tegen 2030 CO₂-negatief en 'waterpositief' te zijn. Daarbij wil het bedrijf ook tegen 2025 overstappen op groene energie voor zijn Azure-datacenters voor Xbox Cloud Gaming. Tegen 2030 moeten alle Xbox-producten en -accessoires ook volledig recyclebaar zijn, zegt het bedrijf.