Tweede Kamer stemt in met verbod op online nepreviews

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een verbod op het plaatsen van nepreviews bij webwinkels en digitale platforms. Het voorstel wordt nu doorgestuurd naar de Eerste Kamer, die nog moet instemmen met het voorstel. De regels moeten uiterlijk 22 mei ingaan.

De Tweede Kamer stemde op vrijdag in met een wetsvoorstel om de regels rondom consumentenbescherming te moderniseren. Als deze wordt aangenomen, moeten webwinkels en platforms reviews eerst controleren op echtheid voordat deze gepubliceerd mogen worden. Het kabinet wil ook dat er een verbod komt op het tegen betaling laten plaatsen van nepreviews. Verkopers moeten consumenten verder gaan informeren of en hoe ze controleren of reviews afkomstig zijn van mensen die het product daadwerkelijk hebben aangeschaft.

Los daarvan moeten webwinkels en online platforms consumenten ook op de hoogte stellen als ze een gepersonaliseerd prijsaanbod krijgen, bijvoorbeeld doordat een algoritme bijhoudt wat de consument eerder heeft gekocht en welke websites hij of zij heeft bezocht. Het moet ook duidelijk zijn wie verantwoordelijk is voor de levering van een product en het afhandelen van retourzendingen.

Verder komt er een concreter verbod op het weergeven van gesponsorde zoekresultaten zonder duidelijk te maken dat het betaalde reclame betreft of dat er is betaald om een hogere plaatsing te krijgen. Webshops moeten daarnaast duidelijk informeren hoe de volgorde van het aanbod dat de klant ziet, wordt vastgesteld.

Het wetsvoorstel is onderdeel van de Europese richtlijn om de handhaving van consumentenbeschermingsregels te verbeteren en deze regels te moderniseren. Alle lidstaten moeten deze regels per 22 mei 2022 hebben ingevoerd. Consumenten zouden dan bij alle Europese webwinkels en online platforms dezelfde bescherming krijgen. Bedrijven die de regels overtreden, kunnen een boete opgelegd krijgen die 'minimaal' vier procent van de omzet van het bedrijf in de betrokken EU-lidstaat bedraagt. Europese markttoezichthouders zoals de Nederlandse ACM kunnen onderling samenwerken om bedrijven aan te pakken die de regels in meerdere lidstaten overtreden.