Bol.com stopt verkoop tweedehandsartikelen door particulieren

Particulieren kunnen vanaf 3 mei geen boeken, muziek en films meer verkopen via Bol.com. Het handelsplatform laat vanaf dan alleen nog maar zakelijke verkopers toe. Sinds 2010 konden particulieren hun tweedehands multimedia slijten via de webwinkel.

Bol.com zegt zich volledig te willen richten op een zakelijke verkoopomgeving en daarom sluit de verkoopmogelijkheid voor particulieren. Tot 3 mei kunnen particuliere verkopers hun handelswaar blijven verkopen. Na die datum haalt Bol.com het aanbod weg. Accounts van verkopers blijven geopend tot 1 juli, vanwege eventuele afhandelingen van retourzendingen en uitbetalingen. Daarna worden de accounts permanent gesloten en zijn gegevens zoals facturen niet meer in te zien.

Het blijft mogelijk om tweedehandsartikelen aan te bieden via het platform van Bol.com, maar dat kan na 3 mei enkel nog met een zakelijk verkoopaccount. Daarvoor moeten verkopers ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel en een btw-nummer hebben.

Het was sinds 2007 voor particulieren mogelijk om tweedehandsboeken aan te bieden via Bol.com. In 2010 werd dat uitgebreid met films, muziek en games. Bol.com fungeert daarbij als tussenpersoon. Kopers maken het geld over naar het handelsplatform en verkopers krijgen uitbetaald na verzending van het product.