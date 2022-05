Bol.com waarschuwt tweedehandsverkopers dat adresgegevens in te zien waren

Bol.com heeft duizenden verkopers op het platform gewaarschuwd dat hun adressen zijn uitgelekt. De woonadressen van privéverkopers waren iets meer dan drie weken door iedereen in te zien en zijn ook daadwerkelijk door anderen bekeken, zegt Bol.com.

Het bedrijf heeft een waarschuwing gestuurd naar enkele duizenden verkopers. In de brief die verschillende tweakers hebben ontvangen, staat dat de adresgegevens 'gemiddeld 2,5 keer zijn bekeken' door anderen. Het gaat om particuliere verkopers die tweedehands artikelen aanbieden via Bol.com. Normaal gesproken krijgen alleen klanten die iets hebben gekocht, het woonadres van de verkoper te zien voor retouren, maar door een bug waren die gegevens ook door niet-kopers te zien.

De gegevens waren tussen 15 juni en 8 juli in te zien. In die tijd zouden gegevens dus meer dan eens zijn bekeken, maar Bol.com zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat er misbruik is gemaakt van het lek. Het bedrijf heeft melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens, wat verplicht is bij een dergelijk datalek.

Bol.com zegt tegen RTL Nieuws dat het gaat om negenduizend particuliere verkopers. Die zijn volgens het bedrijf allemaal op de hoogte gebracht. Eind vorig jaar bleek ook al dat gegevens van Bol.com-klanten te koop waren op internet. Het ging om de gegevens van kopers van Toppie Speelgoed, dat ook via Bol.com handelde.