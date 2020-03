Amazon start verkoop fysieke producten in Nederland

Amazon is vanaf dinsdag in Nederland actief met de levering van fysieke producten, naast het bestaande aanbod van e-boeken. Het is voor klanten ook mogelijk om voor drie euro een Prime-abonnement te nemen voor gratis bezorging en de videostreamingdienst.

De webwinkel bevestigt de komst in een persbericht. Met de uitbreiding in Nederland is het mogelijk fysieke producten te kopen via Amazon.nl. Tot voorheen konden klanten er alleen e-boeken vinden. Het gaat om producten in dertig categorieën. Naast technologie zijn dat bijvoorbeeld ook kleding, cosmetica en sport.

De producten worden voor zover bekend niet uit Nederlandse distributiecentra gehaald, maar komen uit Mönchengladbach, net over de Duitse grens. De levertijd zou voor de meeste producten dan ook kort zijn. Amazon zegt niet hoeveel producten het precies verkoopt, maar heeft het over 'meer dan honderd miljoen'. De producten komen niet alleen van Amazon zelf, maar ook van handelaren die via het platform verkopen. Dat zouden er 'enkele duizenden' zijn. Het was ook al langer mogelijk om de dienst Prime te nemen. Daar kregen gebruikers al de videostreamingdienst voor, maar nu zit daar ook gratis bezorging van producten bij. Amazon bezorgt daarnaast gratis bij bestellingen boven de twintig euro.

Het was al langer bekend dat de webgigant in Nederland van start zou gaan. In oktober kregen Nederlandse handelaren instructies over hoe ze zich moesten voorbereiden op verkopen in Nederland. In het document stond toen dat dat 'begin 2020' zou gebeuren. De komst is vooral zwaar nieuws voor grote webwinkels zoals Bol.com en Coolblue. Toen het bedrijf onlangs kort stopte met alle marketingactiviteiten was er veel speculatie dat dat vanwege de komst van Amazon was. Wanneer Amazon in België van start gaat is niet bekend.