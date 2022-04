Amazon zet Duitse Prime-abonnementen ongevraagd over naar Nederlandse versie

Amazon heeft in de afgelopen week klanten met een Prime-abonnement voor Amazon Duitsland eenzijdig overgezet naar een abonnement voor Amazon Nederland. Klanten klagen over gebrekkige communicatie over deze stap en over ongewenste gevolgen.

Diverse klanten met een Prime-abonnement voor Nederland bij Amazon.de kregen afgelopen dinsdag een mail van Amazon, met de melding dat ze hun abonnement met succes hadden overgezet naar Amazon Nederland. Bij artikelen die al in hun winkelmand zaten, waren meteen de verzendkosten vanuit Duitsland van 3,49 euro gerekend, ongeacht het totale bedrag in de winkelmand. Klanten kunnen zelf hun abonnement overzetten, een stap die niet omkeerbaar is, maar in dit geval migreerde Amazon de Nederlandse klanten ongevraagd. In een chat geeft de klantenservice van Amazon aan dat het om 6140 klanten ging.

Die klanten hadden nog een abonnement voor de Duitse winkel. Een Amazon Prime-abonnement voor Amazon.nl kost 2,99 euro per maand. Dat is goedkoper dan het abo voor Amazon.de, waar gebruikers 49 euro per jaar of 5,99 euro per maand voor betalen. Verscheidene klanten geven aan toch Prime voor Amazon.de te willen behouden, vanwege het grotere aanbod en de soms lagere prijzen.

Gebruikers die niet gediend waren van de automatische omzetting, namen contact op met de supportafdeling van Amazon. Die gaf aanvankelijk aan niet te weten wat er aan de hand was, maar dit wel uit te gaan zoeken. Zo kreeg gebruiker An9nymous te horen: "We weten nog niet waar dit vandaan komt, maar zodra we een update hebben, kan ik je hier een terugkoppeling van sturen per mail."

De meldingen die Nederlanders al een tijd te zien krijgen als ze de Prime-pagina op Amazon.de openen

Diverse klanten kregen later op dinsdag te horen dat Prime niet langer beschikbaar was op Amazon.de voor Nederlandse klanten, daarom werden alle Prime-lidmaatschappen automatisch overgeschakeld naar Amazon.nl. In een Engelstalige chat meldde een supportmedewerker aan pinda powerrr dat dit een jaar geleden gecommuniceerd zou zijn, maar op gebrekkige wijze. "Ze hebben niet de informatie gegeven dat deze stap automatisch na 10 januari van dit jaar gezet zou worden."

Niet duidelijk is naar welke communicatie van vorig jaar de helpdeskmedewerker verwijst. In maart 2020 startte Amazon.nl met de levering van producten in Nederland; het Prime-abonnement werd daarmee ook vernieuwd. Klanten met een abonnement voor Amazon.de kregen de melding dat ze hun abonnement over konden zetten, maar dat ze met Prime op Amazon.nl niet konden terugkeren naar het vorige Prime-lidmaatschap voor Nederland op Amazon.de.

Die mededeling staat nog steeds op Amazon Duitsland. Daar staat ook "Nederlandse klanten hebben hun eigen Amazon-ervaring op Amazon.nl" en "Prime-lidmaatschap voor Nederland is niet langer beschikbaar op Amazon.de." Maar er staat niet dat bestaande klanten hun abonnement niet kunnen behouden en ook niet dat ze op een moment in de toekomst overgezet worden. Ook een aanvullende notitie meldt alleen dat klanten zich zelf kunnen aanmelden als ze hun Prime-lidmaatschap willen overschakelen naar Amazon.nl. Overigens behielden Belgische klanten die zich registreerden voor Prime op Amazon.nl, wel de mogelijkheid Prime op Amazon.de te behouden, na een nieuwe registratie.

Amazon Nederland-woordvoerder Dirk van den Bogaart kon Tweakers ook bijna vier dagen na het omzetten nog geen duidelijkheid geven over wat er misging. Hij meldt vrijdag: "We zijn op de hoogte van een verandering die sommige klanten hebben ervaren met hun Prime-lidmaatschap op Amazon.de. We doen momenteel onderzoek naar de oorzaak en een oplossing. We vragen klanten die zich zorgen maken over de status van hun huidige Prime-lidmaatschap, vriendelijk om contact op te nemen met onze klantenservice." De klantenservice belooft klanten met klachten inmiddels dat ze voor 20 januari antwoord kunnen verwachten. Sommigen hebben inmiddels een tegoed van 5,99 euro ontvangen.