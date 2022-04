Amazon Kids+ brengt twee eigen games uit voor iOS en Android

Amazon kondigt twee eigen mobiele games aan die gemaakt zijn voor kinderen. Super Spy Ryan is nu in de VS, VK en Ierland beschikbaar via de App Store en Play Store. Do, Re & Mi komt later uit in die markten. Over een eventuele release in de Benelux is nog niets bekendgemaakt.

De games worden uitgebracht onder het merk Amazon Kids+, een gelijknamig Amazon-abonnement bedoeld voor kinderen. De games zijn daarentegen gewoon gratis zonder eventuele advertenties te spelen, ook zonder een abonnement op Kids+ of Prime. De spellen zijn met een kindvriendelijke inslag ontworpen; in Super Spy Ryan zijn bijvoorbeeld geen chatfuncties of eigen gebruikersnamen mogelijk om eventueel misbruik daarvan te voorkomen. Zowel Super Spy Ryan als Do, Re & Mi is gebaseerd op een kindertelevisieserie van Amazon Kids+.

Vooralsnog is Amazon Kids+ alleen in enkele markten beschikbaar; Nederland en België vallen daar niet onder. Voor enkele euro's per maand krijgen afnemers toegang tot allerlei kindvriendelijke content, waaronder kinderboeken, televisieseries, films en nu dus ook games.