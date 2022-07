Amazon verhoogt prijzen voor Duitse Prime-abonnementen, maar Nederlandse niet

Amazon verhoogt de prijzen van zijn Prime-abonnement voor de meeste Europese gebruikers, maar niet voor Nederlanders. Duitse gebruikers betalen vanaf september jaarlijks 89,90 euro voor hun abonnement, een stijging van bijna dertig procent.

Amazon verhoogt de prijzen niet alleen in Duitsland, maar ook in Frankrijk, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Het gaat om de prijzen voor een Prime-abonnement waarmee klanten snellere bezorgingen kunnen ontvangen en van de streamingdienst gebruik kunnen maken. De prijzen van het Nederlandse abonnement blijven gelijk, zegt het bedrijf in een verklaring. "Deze prijswijziging treft alleen Nederlandse klanten met een Amazon.de-Primelidmaatschap. De prijs voor klanten in Nederland met een Amazon.nl-Primelidmaatschap blijft ongewijzigd." Het bedrijf zegt niet of dat permanent beleid is of dat de prijzen op een later moment alsnog stijgen.

De prijzen stijgen vanaf 15 september, schrijft het bedrijf in een e-mail aan klanten. Het bedrijf zegt tegen Reuters dat het te maken heeft met hogere kosten en dat de prijzen vanwege de inflatie verhoogt. Ook zegt het bedrijf in de toekomst meer content aan te bieden en sneller te willen streamen.

De Nederlandse prijzen zijn nog steeds erg laag vergeleken met andere Europese landen. Nederlanders betalen 2,99 euro per maand, maar het Duitse abonnement stijgt van 6 euro naar 8,99 euro per maand, of 69 euro en 89,90 per jaar. Franse gebruikers gaan 6,99 euro per maand betalen, Spaanse en Italiaanse 4,99 euro.