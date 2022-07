Amazon belooft interface aan te passen om tweede verkoper weer te geven

Amazon heeft de Europese Commissie beloofd om de interface van zijn webwinkel aan te passen, zodat er niet een enkele optie lijkt in de Buy Box op de site. Als er een tweede optie is die afwijkt in prijs of levering, komt die er voortaan ook bij te staan.

Het is nog onbekend wanneer Amazon de wijziging gaat doorvoeren. De aanpassing moet Amazon in de eigen winkel minder machtig maken, omdat klanten dan sneller de alternatieven zien. De Buy Box met de enkele optie was een van de dingen waar de Europese Commissie onderzoek naar deed.

De aanpassing in de interface is een van de concessies die Amazon doet volgens de Europese Commissie. Ook belooft Amazon niet langer data te gebruiken over de verkopen van producten om zelf producten te ontwikkelen. Zo kopieert lang Amazon geregeld succesvolle producten onder het eigen Basics-merk, waarna het die voor een lagere prijs aanbied en zo misbruik maakt van de macht die het heeft als platform om producten te ontwikkelen en te verkopen.

Daarnaast belooft Amazon om Prime meer open te stellen voor aanbiedingen, zonder extra voorwaarden. Tot nu toe stelt Amazon voorwaarden aan de manier van levering om Prime-klanten een aanbod te mogen doen. Dat zal dus veranderen.

De Europese Commissie vraagt betrokkenen of zij denken dat de concessies ver genoeg gaan. Die hebben tot 9 september om een visie kenbaar te maken. Als de Commissie akkoord gaat, dan stoppen de onderzoeken naar Amazon. Die onderzoeken kunnen maximaal een boete opleveren van 10 procent van de jaaromzet van het concern.