Eurocommissaris: Grote techbedrijven moeten meebetalen aan telecomnetwerken

Eurocommissaris Margrethe Vestager vindt dat grote techbedrijven als Meta, Alphabet en Netflix financieel bij moeten dragen aan bestaande telecomnetwerken. Dergelijke partijen zouden heel veel internetverkeer genereren, wat vooralsnog door providers moet worden gefaciliteerd.

Vestager gaat naar aanleiding van bezwaren van lobbygroepering ETNO onderzoeken of een dergelijke bijdrage verplicht zou moeten worden, zo meldt Reuters. "Ik denk dat er een probleem heerst waar we ons op moeten concentreren en dat probleem is de eerlijke bijdrage aan telecommunicatienetwerken", aldus de Eurocommissaris. "We zien dat partijen die enorm veel internetverkeer genereren afhankelijk zijn van [netwerken] zonder daadwerkelijk bij te dragen aan deze infrastructuur."

Wereldwijd zorgen techgiganten als Meta, Alphabet, Apple, Amazon en Microsoft volgens een onderzoek van European Public Telecommunications Network Operators voor meer dan 55 procent van al het dataverkeer. De organisatie stelt daarom voor dat techbedrijven een bijdrage van 20 miljard euro leveren aan telecomproviders.

Dit zou compensatie zijn voor de 500 miljard euro die providers in de afgelopen tien jaar in Europa zouden hebben geïnvesteerd in de netwerkinfrastructuur. Het voorgestelde bedrag zou tegen 2025 volgens ETNO tot 72 miljard euro kunnen bijdragen aan de Europese economie, met een schatting van 840.000 extra banen als gevolg.