Providers roepen EU op om techgiganten te laten meebetalen aan netwerkkosten

Zestien Europese telecomproviders, waaronder KPN, Vodafone en Deutsche Telekom, hebben de EU opgeroepen om techgiganten te laten meebetalen aan netwerkkosten. De EU verzamelt momenteel feedback over die mogelijke verplichting en komt volgend jaar met een voorstel.

Ceo's van zestien grote telecomproviders zeggen dat de telecomsector jaarlijks 50 miljard euro in infrastructuur investeert en dat daarvoor 'dringend behoefte is' aan meer financiering, schrijft persbureau Reuters. De bedrijven stellen dat de plannings- en bouwkosten stijgen. Ook de stijgende energieprijzen en 'prijzen van andere inputs' raken de telecomsector. De providers stellen daarom dat de EU zo snel mogelijk moet ingrijpen.

Er gaan al langer geluiden rond over het mogelijk laten meebetalen van techgiganten aan netwerkkosten. De Europese Commissie bereidt momenteel een consultatieperiode voor, waarin techgiganten, providers en andere partijen feedback kunnen gegeven op het voorstel om grote techbedrijven te laten meebetalen aan netwerkkosten. Door een eventueel voorstel zouden techbedrijven als Google en Meta bijvoorbeeld gedwongen worden om het aanleggen van 5G- en glasvezelinfrastructuur deels te financieren.

Een concreet wetsvoorstel van de Europese Commissie volgt vermoedelijk op zijn vroegst in 2023. Dat voorstel moet vervolgens nog behandeld worden door het Europees Parlement en de lidstaten voordat deze kan worden aangenomen.

Lobbygroepen van Europese telecombedrijven stelden eerder dit jaar ook al dat de helft van al het Europese internetverkeer kan worden toegeschreven aan zes grote techbedrijven: Amazon, Apple. Facebook, Google, Microsoft en Netflix. Die bedrijven claimen op hun beurt dat het voorstel 'netneutraliteit' in gevaar brengt. Google stelde op maandag bijvoorbeeld dat het delen van netwerkkosten 'negatieve gevolgen' voor de consument kan hebben, 'zeker in tijden van prijsverhogingen'. "Het invoeren van het principe 'afzender betaalt' is geen nieuw idee en zou veel van de principes van het open internet ondermijnen."