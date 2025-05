Netflix laat BARB onafhankelijk kijkcijferonderzoek doen in VK

Netflix heeft zich aangemeld bij BARB, een Britse kijkcijferorganisatie die momenteel de kijkcijfers van ruim driehonderd platformen bijhoudt, waaronder die van Disney+ en de BBC. BARB start vanaf begin november met het bijhouden van Netflix' kijkcijfer in het Verenigd Koninkrijk.

De samenwerking tussen het Broadcasters' Audience Research Board en Netflix gaat vanaf de tweede week van november van start, aldus de kijkcijferorganisatie. Sinds november 2021 brengt BARB al kijkcijfers van Netflix in kaart, maar tot dusver was dat zonder officiële cijfers vanuit de streamingdienst. Daarom zorgt de aanmelding van Netflix bij de organisatie volgens BARB voor een transparantere weergave van de kijkcijfers van content op de streamingdienst; BARB deelt zijn kijkcijferonderzoeken met klanten, adverteerders en Netflix zelf. De Britse organisatie laat daarnaast weten maandelijks een samenvatting van belangrijke kijkcijferdata openbaar te maken.

Er zijn grofweg driehonderd platformen bij BARB aangesloten. Oorspronkelijk werd de dienst in het leven geroepen om de prestaties van televisiekanalen te meten. Denk daarbij aan de BBC, Channel 4 en Sky, zenders die overigens eigenaar zijn van de organisatie. Later ging BARB onder meer kijkcijfers van on-demanddiensten bijhouden. De nieuwste toevoeging aan de diensten van de organisatie is een kijkcijferindicatie van streamingdiensten, die vanaf november 2021 in kaart worden gebracht. Er wordt gekeken naar zowel algehele resultaten van diensten als kijkcijfers van individuele films en series. Voor zover bekend zijn Netflix en Disney+ de eerste grote streamingdiensten die van de service gebruikmaken.