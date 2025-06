Netflix meldt voor het eerst in 2022 een toename van het aantal abonnees

Netflix heeft in het derde kwartaal van 2022 er 2,4 miljoen abonnees bijgekregen. Het is voor het eerst dit jaar dat de streamingdienst meer abonnees telde dan in het kwartaal daarvoor. Die groei had het platform al verwacht. Op jaarniveau blijft de groei echter afvlakken.

In het derde kwartaal telde Netflix wereldwijd 223 miljoen abonnees, 2,4 miljoen meer dan een kwartaal eerder. In het eerste en tweede kwartaal daalde het aantal abonnees juist met respectievelijk 0,2 en 1 miljoen, het was voor het eerst in tien jaar tijd dat Netflix een daling van het aantal abonnees meldde. Het platform zegt dat er vooral meer abonnees in de Azië-Pacific-regio bijkwamen en de toename het kleinst was in de VS en Canada.

De streamingdienst zegt dat series en films als Monster: The Jeffrey Dahmer Story, het vierde seizoen van Stranger Things, Extraordinary Attorney Woo, The Gray Man en Purple Hearts hebben bijgedragen aan de groei van het platform. Die Jeffrey Dahmer-serie is nu de tweede grootste Engelstalige Netflix-serie op basis van het aantal kijkers, na Stranger Things. Het platform denkt ook dat het succes van dergelijke series voor een deel komt doordat het platform alle afleveringen meteen of in korte tijd online zet, waardoor bingewatching makkelijker wordt en fans een serie sneller af kunnen kijken, zonder te hoeven wachten op nieuwe afleveringen en daardoor hun interesse kwijtraken.

Ook voor het vierde kwartaal verwacht Netflix er meer abonnees bij te krijgen, dan zou de stijging 4,5 miljoen zijn. Procentueel gezien blijft de groei echter afvlakken. In het derde kwartaal van vorig jaar had Netflix 9,4 procent meer abonnees dan een jaar eerder. Sindsdien is het aantal elk kwartaal gedaald. In het derde kwartaal van 2022 had Netflix 4,5 procent meer abonnees dan een jaar eerder, voor het volgende kwartaal verwacht het platform dat dit naar 2,6 procent gedaald zal zijn.

Een stijging in het aantal abonnees heeft voor Netflix inmiddels minder prioriteit, in plaats daarvan wil het platform blijven groeien in de omzet. Die omzet was in het derde kwartaal 7,9 miljard dollar, 34 miljoen dollar minder dan in het afgelopen kwartaal. De netto-inkomsten waren 1,4 miljard dollar, 43 miljoen dollar minder dan in het vorige kwartaal. Netflix wil die omzet onder meer verhogen met het advertentieabonnement dat in november moet verschijnen in meerdere markten. Het platform denkt niet dat dit abonnement volgend kwartaal al een grote impact zal hebben, in plaats daarvan wil de dienst dit abonnement langzaamaan laten groeien. Daarnaast wil het platform begin volgend jaar accountdelen harder aanpakken door meer abonnees te laten betalen voor sub-accounts.