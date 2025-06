Microsoft brengt Windows 11-update met tabbladen in Verkenner uit

Microsoft brengt diverse van de eerder aangekondigde functies vanaf dinsdag uit voor Windows 11. Het gaat onder meer over de tabbladen in Verkenner en iCloud Photos-integratie in de Foto's-app, zo zegt het bedrijf.

De functies zitten vanaf dinsdag in een optionele preview release en zitten in de stabiele versie van Windows 11 met de november-update, zegt Microsoft. Behalve de tabbladen in Verkenner en de integratie van iCloud Photos, als gebruikers de bijbehorende app hebben geïnstalleerd, zitten er meer nieuwe functies in.

Zo krijgt de taakbalk een overflow-menu met iconen van apps waar geen ruimte voor is en kunnen gebruikers naar de taakbeheerder door rechts te klikken op de taakbalk. Ook komt er een optie in Windows die acties suggereert bij het selecteren van tekst. Bij een datum gaat het daarbij om het aanmaken van een agenda-item bijvoorbeeld. De functies zijn allemaal al eerder aangekondigd eerder dit jaar.