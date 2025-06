Windows 11 krijgt opnieuw taakbeheerknop in contextmenu taakbalk

Microsoft heeft een nieuwe optionele update uitgebracht voor Windows 11. Versie KB5018496 voegt de taakbeheerknop opnieuw toe aan het contextmenu van de taakbalk en introduceert ook nieuwe beheeropties voor het Microsoft-account in de Instellingen-app.

De knop naar het taakbeheerpaneel wordt zichtbaar zodra een Windows 11-gebruiker met zijn rechtermuisknop op de taakbalk klikt. Microsoft schrijft in een blogpost dat deze functie de komende weken uitgerold zal worden. De kans bestaat dus dat sommige gebruikers de knop niet onmiddellijk te zien zullen krijgen. Op welke exacte datum de functie bij alle gebruikers zichtbaar moet zijn, is niet bekend.

Versie KB5018496 bevat daarnaast ook uitgebreidere beheeropties voor het Microsoft-account in de Instellingen-app. Daar kunnen gebruikers voortaan hun OneDrive-abonnement beheren, maar ook eventuele meldingen wat betreft de opslagruimte bij deze dienst terugzien. Microsoft heeft ook enkele bugs opgelost via de update. Zo zouden titels van pop-upvensters en tabbladen voortaan correct weergegeven moeten worden als Microsoft Edge in IE-modus wordt gebruikt.