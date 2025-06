Microsoft verhelpt probleem met verouderde driver-blocklist voor Windows 10

Microsoft komt met een fix voor een verouderde blocklist in Windows 10 die moet verhinderen dat kwetsbare drivers kunnen worden geladen. Die lijst was al drie jaar niet meer bijgewerkt. De fix moet ervoor zorgen dat de blocklist voortaan even actueel is op Windows 10, als op Windows 11.

De fix van Microsoft komt er nadat beveiligingsonderzoeker Will Dorman eerder deze maand had ontdekt dat de blocklist waarmee Windows 10 het computersysteem moet beschermen tegen aanvallen met kwetsbare drivers, sinds 2019 niet meer is bijgewerkt. Dat bood volgens de man mogelijkheden voor kwaadwilligen die systemen wilden aanvallen met kwetsbare drivers, ook wel bekend als Bring Your Own Vulnerable Driver-aanvallen.

De blocklist is actief op Windows 10-systemen waar de Hypervisor-protected Code Integrity-functie staat op ingeschakeld en Windows 10-systemen waar de S-Modus in gebruik is. In Windows 11 staat de blocklist standaard ingeschakeld op alle systemen die versie 22H2 draaien. Het is ook mogelijk om de blocklist uit te schakelen op Windows 10 en Windows 11.