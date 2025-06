Windows 11 Insider Preview-build voegt zoekbalk toe aan taakbeheer

Microsoft voegt verschillende nieuwe functies toe aan het taakbeheer van Windows 11, waaronder een zoekbalk. Dat doet het bedrijf in de recentste Preview-build van het besturingssysteem. Het taakbeheer krijgt ook betere ondersteuning voor lichte en donkere thema's.

Met de nieuwe Preview-build van Windows 11 kunnen gebruikers door middel van een zoekbalk filteren op applicaties en processen die draaien op hun pc. Gebruikers kunnen daarvoor zoeken naar de binary name of het Process ID van de applicatie, of de naam van de software-uitgever gebruiken. De zoekbalk is bovenaan het procesoverzicht te zien en kan ook ingeschakeld worden via de sneltoets Alt+F.

Gebruikers kunnen met de nieuwe opties ook een donker of licht thema voor het taakbeheer uitkiezen, afzonderlijk van het actieve Windows-thema. Ze kunnen bijvoorbeeld voor heel Windows dark mode inschakelen, maar een licht thema gebruiken voor het taakbeheer. Deze functie wordt toegankelijk in het instellingenmenu van het taakbeheer. Het taakbeheer ondersteunt nu ook thema's voor in-appdialoogboxen en de dialoogbox voor efficiency mode is aangepast.

Microsoft voegt de nieuwe taakbeheerfuncties toe aan Windows 11 Preview-build 22623.891, die beschikbaar is in het Windows Insider-bètakanaal. Het is niet bekend wanneer de features uitkomen voor alle Windows 11-gebruikers.