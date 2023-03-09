Microsoft test functie die aanbevolen bestanden toont in verkenner Windows 11

Microsoft test een functie die bestanden aanbeveelt in de verkenner van Windows 11. De feature toont relevante bestanden die gebruikers mogelijk willen openen bovenaan het Home-tabblad. Het is niet bekend wanneer de functie beschikbaar komt voor alle gebruikers.

De bestandsaanbevelingen zijn beschikbaar voor bepaalde gebruikers met Windows 11 Insiders-previewbuild 23403 uit het Dev-kanaal, schrijft Microsoft. Gebruikers moeten daarvoor zijn ingelogd met een Azure Active Directory-account. Daarmee lijkt de feature momenteel vooral bedoeld te zijn voor zakelijk gebruik.

Aanbevolen bestanden komen voort uit die Azure-directory, zegt het bedrijf. Het betreffen dan eigen cloudbestanden van de gebruiker of bestanden die met de gebruiker zijn gedeeld via Azure. Microsoft zegt dat de feature 'de relevantste bestanden' toont, maar zegt niet hoe wordt bepaald welke bestanden relevant zijn.

Het is onbekend of en wanneer de feature in een stabiele versie van Windows 11 verschijnt. Microsoft geeft daar geen concrete informatie over. Het bedrijf zegt wel dat het feedback in de gaten houdt en bekijkt hoe de functie wordt ontvangen voordat deze wordt uitgerold naar meer Windows Insiders-gebruikers in het Dev-kanaal.

Aanbevolen bestanden Windows 11-preview

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 09-03-2023 09:13 97

09-03-2023 • 09:13

97

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Reacties (97)

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theduke1989 9 maart 2023 09:18
Dit is een slechte zaak, je krijgt dan allemaal onzin dingen te zien in het begin, en wat er allemaal dus doorgestuurd wordt. Dat wil je niet.

Hoe het nu is, bestanden wat je al vaker hebt geopend werkt prima :O (recent files)

[Reactie gewijzigd door theduke1989 op 23 juli 2024 22:59]

Aiii @theduke19899 maart 2023 09:43
Zonder het gebruikt te hebben kun je toch onmogelijk bepalen of je “allemaal onzin dingen” te zien krijgt? Met ML is er prima inschatting te maken welke bestanden je dagelijks op bepaalde tijdstippen gebruikt of waarschijnlijk zou gaan gebruiken, om maar een voorbeeld te noemen. Het kan dus goed mogelijk zijn dat het heel nuttige aanbevelingen zijn.

Deze methodiek wordt op talloze plaatsen succesvol toegepast, een filesysteem lijkt mij een uitstekende plek om dit te gebruiken.
Ospo @Aiii9 maart 2023 09:54
Een filesysteem vind ik dan weer een onlogische plek voor aanbevelingen. Als je zelf alles goed geordend hebt, waarom zou een algoritme dan dingen voor jou moeten voorspellen?

Ik kan me wel voorstellen dat dit verschilt per persoon en per workflow, en dat vele mensen het wel handig zullen vinden. Maar het echte probleem met dit soort functies is dat ze niet altijd uit te schakelen zijn. Zie het nieuwe startmenu van Windows 11. Je kan aanbevelingen uitschakelen maar dan blijft er een lege ruimte over waar je niks mee kan. Echt verschikkelijk!
Zer0 @Ospo9 maart 2023 10:12
Als je zelf alles goed geordend hebt, waarom zou een algoritme dan dingen voor jou moeten voorspellen?
En waarom zou ik alles goed gaan ordenen als het systeem dat voor mij kan doen. Ik gebruik een pc om mij werk te ontnemen, dus dit sluit daar goed bij aan.
GeroldM @Zer09 maart 2023 17:15
Omdat het alleen maar lijkt dat je makkelijker af bent als je zelf niet de controle over je bestanden neemt.

Dit is namelijk het 'happy flow'-denken. Als je genoeg met software werkt, dan ben je er al lang achter gekomen dat er naast de 'happy flow' er ook een 'bad flow' bestaat. Als software tester gebruik ik maar wat graag de 'bad flow' in applicaties om te zien/te rapporteren in welke mate de software "breekt". Want dan leer je de software pas echt mee kennen. Net zoals de programmeer-capaciteiten van de personen achter deze software. En met de vele webGUi producten die op mijn buro terechtkomen is het vaak veel triester mee gesteld dan met de applicatie-programmeurs van weleer.

Met vol-automatische systemen die alles voor jou afhandelen...als je daar ineens met de 'bad flow' te maken krijgt, dan is het vaak meteen flink mis. En als je dan geen idee hebt waar je jouw bestanden nog terug kan vinden, dan moet jij dus 'nee' aan je werkgever of klant verkopen. Dat gaat misschien 1 of 2 keer goed, maar de daarop volgende keer word jou je onkunde wel degelijk afgerekend.

Aan de toon van je post maak ik op dat je niet alteveel met brakke systemen (zowel hardware als software) hebt gewerkt. Sind 1988 maak ik al gebruik van computers, ben dus al meer dan genoeg brak tegengekomen. Dus maak ik er een punt van dat ik in controle ben. Want het kost me amper discipline en door die controle in eigen hand te houden, maak ik andere taken, zoals het maken (en TESTEN!) van backups lachwekkend simpel.

Door het toepassen van dat kleine beetje discipline, heb je de Windows Search functionaliteit niet meer nodig. Deze is zowiezo te sloom voor de computationele resources die het verbruikt. En door alle verantwoordelijkheid op het bestandssysteem af te schuiven, belast je je (werk-)computer met achtergrond taken, welke geen enkel financieel voordeel opleveren, maar wel geld kosten, want meer onderhoud en/of meer licenties vereist.

Veel tekst om te zeggen dat je hierover veel te makkelijk denkt. En dan vooral niet in jouw (financiele) voordeel.

Daarnaast, heb je in NTFS (Windows bestandssysteem) ooit gewerkt met mappen waar meer dan 100.000 bestanden in staan? Ik wel. Je hebt er geen idee van hoe traag Windows daar van wordt. Windows Search daarop loslaten? Hahahaha. Wat een ellende.

[Reactie gewijzigd door GeroldM op 23 juli 2024 22:59]

Zer0 @GeroldM9 maart 2023 17:22
Omdat het alleen maar lijkt dat je makkelijker af bent als je zelf niet de controle over je bestanden neemt.
Nope, omdat ik verwacht dat een ander er toch wel een zooitje van maakt, niet de disipline heeft om juist te organiseren in mapjes, bijvoorbeeld de zooi verkloot door te lange namen, of speciale tekens in bestandsnamen te gebruiken.
In mapjes organiseren is leuk als je al enige met die bestanden werkt, maar hoe meer mensen er bij moeten hoe groter de kans is dat het mis loopt.

Ik loop ook al aardig wat jaren mee in de ICT, en heb in die tijd geleerd dat mensen altijd wel een manier vinden om de boel te verkloten als er van uit gegaan wordt dat ze zaken correct organiseren.
CivLord @Zer010 maart 2023 07:55
En je vertrouwt die ander er wel op dat dat ze netjes de juiste metadata aan de bestanden meegeven?
Zer0 @CivLord10 maart 2023 08:09
Het toevoegen van meta-data kun je afdwingen, en de keuze beperken tot een voor gedefinieerde lijst.
Tjidde @Zer09 maart 2023 11:28
Het niet goed ordenen van documenten is op je eigen PC geen probleem.

Echter zie ik ook steeds meer mensen een SharePoint(of een gedeelde netwerkschijf of wat dan ook) alles in een paar mapjes gooien. Waardoor het voor iemand die af en toe een bepaald bestand moet hebben zonder precies te weten hoe het bestand heet extreem moeilijk is om het te vinden. Maar je weet wel waar het overgaat. Stel je wilt van klantX een verslag hebben over een vergadering over een product oplevering. Maar alles voor die klant staat gewoon in de klantX map success met vinden. Terwijl het dan makkelijker is om te zoeken klantX->Opleveringen->Verslagen->2022 waar dan alle verslagen van 2022 staan.

Het helpt niet mee dat een consequent beleid over document namen niet altijd meer vanzelfsprekend is.

Terwijl als je daar een goede structuur van mappen en namen hebt is het voor iedereen duidelijk. Maakt ook rechten uitdelen voor bepaalde stukken van je data makkelijker.
BramT @Tjidde9 maart 2023 12:36
En daar heb je 'm gelijk: "een goede structuur" is enorm subjectief. Sterker nog: de juiste 'structuur' is er vaak niet.

Pak je eigen voorbeeld: klantX->Opleveringen->Verslagen->2022

Ziet er op deze manier logisch uit, maar hoe is dat beter dan: klantX->2022->Opleveringen->Verslagen?
En ziet iedereen een verslag wel als een oplevering? Ik gok dat heel weinig mensen er aan denken om in de map "opleveringen" te gaan kijken voor verslagen. Hoe dan ook; subjectief dus.

Het hele probleem met mappen/folders zoals we die gewend zijn is 1: dat het een expliciete hiërarchische structuur definieert die in veel (bijna alle) gevallen niet van toepassing is, en 2: iedereen het wel zo gewend is. Het werken met bijvoorbeeld tags & filters ipv folders werkt in dit soort situaties enorm veel beter....

De mappenstructuur zoals we die kennen is om technische en functionele redenen natuurlijk noodzakelijk. Maar zodra het op het "dagelijkse werk met documenten" aan komt totaal onhandig. Dat zou echt anders mogen, en een microsoft zou daar prima het voortouw in kunnen nemen. Zeker in hun online onedrive omgeving ligt daar een gouden kans.

Wat echter natuurlijk slecht gaat vallen is het combineren van uitprobeersels binnen de bestaande structuur die iedereen gewend is. Ik zeg: laat de klassieke explorer voor wat het is en (uiteindelijk) iets voor de powerusers, maar zoek een nieuwe separate manier om documenten/bestanden te organiseren voor dagelijks gebruik.

Probeersels daarvan zie je al in het start-menu, die nieuwe zoekbalk en de office/365 app. Maar het is helaas allemaal nog erg beperkt en inspiratieloos... helaas.

[Reactie gewijzigd door BramT op 23 juli 2024 22:59]

Verwijderd @BramT9 maart 2023 17:54
Je komt hier vooral achter als je werkt met Google Workspace. Ik maakte vroeger overal strakke mappenstructuren voor omdat je simpelweg anders niets meer terugvindt. Als je echter goed kunt zoeken en labelen, dan zijn die structuren helemaal niet zo belangrijk meer. Zeker niet als je met 1 zoektool kunt zoeken in al je data (mail, bestanden, chat, etc).

Echt een verademing in workflow… maar een behoorlijke verandering in ‘mindset’ is nodig.
Dat is nog de grootste uitdaging in organisaties.
Zer0 @Tjidde9 maart 2023 12:26
Ik ben van mening dat zakelijke bestanden gewoon op één hoop op het bestandsysteem moeten, en door de juiste meta data aan het bestand te hangen goed te vinden moet zijn.
Terwijl het dan makkelijker is om te zoeken klantX->Opleveringen->Verslagen->2022 waar dan alle verslagen van 2022 staan.[
Tot je bijvoorbeeld alle opleveringsverslagen van 2022 van alle klanten wil hebben, dan moet je per klant in de mappenstructuur gaan wroeten.
Het helpt niet mee dat een consequent beleid over document namen niet altijd meer vanzelfsprekend is.
Bestandsnamen moeten niet meer zijn dan dat, het naampje van het bestand. De halve inhoud hoeft niet in de naam te zitten.

Organiseren in mappen/bestandsnamen is zo 1980... zorg voor de juiste metadata, en stop die eventueel in een goed doorzoekbaar systeem.
Chip. @Zer09 maart 2023 21:12
In some systems you can indeed define meta data but in the organizations I have been this was never done properly and consistently. It really takes discipline of the users and a good understanding. Furthermore, you need a clear vocabulary / taxonomy to make this work.

Furthermore, I would like that (custom) meta data would be part of the document itself not the file system. Because when we move files e.g. to a different location, the systems do not copy the (custom) meta data along, as such resulting in that the meta data has to be set again. Or rather that there is a good standard in how file systems to handle (custom, user defined) meta data.

Is there any file system for instance that allows for labeling of documents with custom/user defined tags?
CivLord @Zer010 maart 2023 07:50
Ik ben van mening dat zakelijke bestanden gewoon op één hoop op het bestandsysteem moeten, en door de juiste meta data aan het bestand te hangen goed te vinden moet zijn.
Op zich heb je gelijk. Maar wie is verantwoordelijk voor het aan het document hangen van de metadata? Wanneer de gebruiker dat is, dan is het vragen om ellende. Sorteren in mappen brengt in het slechtste geval de ellende terug naar beter te behappen hoeveelheden.
Ospo @Zer09 maart 2023 11:17
Als het systeem uiterst betrouwbaar is zou ik dat ook wel laten zitten ja, maar naar mijn mening is dit vaak niet het geval.
Wat als je een belangrijk bestand moet terugvinden waarvan je de naam niet weet? Als niks overzichtelijk is kan je makkelijk dingen kwijtraken. En ik vind het een akelig idee als zo'n systeem alle bestanden op inhoud moet scannen om ze makkelijker voor je op te halen (als dit niet nodig is)
84hannes @Ospo9 maart 2023 09:59
Als je zelf alles goed geordend hebt, waarom zou een algoritme dan dingen voor jou moeten voorspellen?
Hoeveel mensen ken jij die hun bestanden netjes sorteren? Ik ken vooral desktops die vol met "belangrijke" bestanden staan.
Ospo @84hannes9 maart 2023 10:07
Precies, ik kan me dus ook wel voorstellen dat er mensen zijn die er baat bij hebben. Zolang het maar uit te schakelen is
jpfx @Ospo9 maart 2023 10:53
Precies dat. Of nog beter, als het in te schakelen is (en standaard uit staat).
Klaus F. @jpfx9 maart 2023 11:48
Die afslag heeft MS duidelijk gemist met W11. Er wordt steeds meer propiëtair/provisional opgedrongen en zelfs teruggezet bij een update als je het hebt uitgeschakeld.
jpfx @GeertBoer9 maart 2023 12:10
Verandering is niet erg, en zelfs vaak prima.
Maar wat @Klaus F. ook zegt, ze zijn wel erg agressief bij MS. Na iedere major update opnieuw proberen om al je data voor pen, cortana, locatie, etc aangezet te krijgen is daar een voorbeeld van.
Net als met Edge: je zet het BEWUST uit, maar dan vinden ze het telkens weer nodig om je er op te wijzen dat het zo veilig is, en of je het toch niet wilt proberen.... Nee, want dan had ik het niet uit gezet...
Ospo @jpfx9 maart 2023 11:18
Naar mijn mening hoeft niet álles per direct op opt-in te staan, zolang het makkelijk opt-out is. Uitzonderingen daargelaten
Tjidde @84hannes9 maart 2023 11:19
Ik ken genoeg mensen die alles gewoon in 1 of een paar mapjes gooien en de rest via zoek doen. Want zoeken is in de file explorer beter voor hun. Dan 5 mapjes diep moeten klikken om dat ene bestandje te hebben.

Terwijl naar documenten gaan en dan in het zoekveldje 84hannes in te typen voor 84hannes.docx naar voren te krijgen, is voor vele sneller.

Het idee van alles netjes sorteren komt uit nog uit de tijd dat je niet goed kon zoeken en dat soms data verspreid was over meerdere media(diskettes ofzo) waardoor je buiten je computer om een structuur moest bedenken. Door een bepaalde structuur aan mappen te maken of een bepaalde structuur aan diskettes wegstoppen.

Nu dat zoeken zo snel is, is de behoefte daar een stuk minder voor. Het enige wat het nadeel is van alles in een paar mapjes gooien is dat het lastiger is voor gedeelde omgevingen een groepje aan data te delen. Als alles in 1 map staat geef je iemand rechten op die map en klaar is kees. Echter als alles in 1 staat moet je het per document doen.
CivLord @Tjidde10 maart 2023 07:32
Het probleem met zoeken is dat je moet weten wat je zoekt.
Wanneer je alles gesorteerd in mappen plaatst, vind je in één keer bv. al je bank correspondentie bij elkaar terug.
Enai @Ospo9 maart 2023 13:40
Microsoft wil niet dat je aanbevelingen uitschakelt, en probeert het via de lege ruimte te ontmoedigen. Dit omdat Microsoft op termijn "aanbevelingen" in het startmenu wil plaatsen...
Ulas @Aiii9 maart 2023 10:24
Ik krijg met Siri de laatste tijden ook in de avond de suggestie om ene bepaalde excel sheet te openen waar ik de kosten van een vakantie heb staan. Ik was toen de vakantie aan het plannen maar hoef er nu niet meer te zijn, dus ja, zulke rare suggesties zul je krijgen met zo een systeem.
JvZ @Aiii9 maart 2023 15:45
In de MS Planner app zit al lange tijd een suggested attachments functie die hier veel op lijkt. Het is naar mijn ervaring hiermee een totaal nutteloze toevoeging met allemaal suggesties waarvan er nog nooit een ook maar in de buurt heeft gezeten van wat ik nodig heb.

Op een file-system weet je toch waar je dingen neerzet als je een beetje bewust werkt lijkt mij. Dan weet je dus wat waar staat en wanneer je het nodig hebt ben je daar in een paar klikken.

Dus wat dat betreft ben ik het eerder met theduke1989 eens. Zelfs al gebruik ik de recent files functie zelden omdat ik gewoon weet waar files staan door een goed georganiseerde mappenstructuur :)
batteries4ever @Aiii9 maart 2023 11:50
Nou als ik de helpfuncties van MS bekijk is het i.h.a. bagger, als ik iets wil weten ga ik liever via Google o.i.d. en vraag daar wel. Dus ik geloof niet de MS mij daarbij goed adviseren kan en vanuit data bescherming zit ik er ook totaal niet op te wachten! "Recent documents" is goed genoeg voor nu.
PjotrX @theduke19899 maart 2023 09:30
Dit is voor zakelijk gebruik en laat dus ook bestanden zien die andere hebben toegevoegd of onlangs ge-edit.

Google drive doet dit ook in hun shared drives. En hoewel het niet altijd werkt, werkt het vaak genoeg en als het werkt scheelt het je weer zoekwerk/clickwerk. Bij elkaar is het een positieve functie.
Cergorach @PjotrX9 maart 2023 10:17
Volgens mij heeft de Education version ook gewoon een AAD, dus zouden scholen die M365 gebruiken hier ook mogelijk gebruik van kunnen maken.
3_s @theduke19899 maart 2023 09:53
Ik ga dagelijks naar klanten. Als verkenner steeds naar de juiste SharePoint-folder zou kunnen gaan bij het openen van verkenner, zou dat geweldig zijn.
Patrick22221 @theduke19899 maart 2023 09:58
Je kan die optie ook uitzetten hoor, tenminste in windows 10 :+
darknessblade @theduke19899 maart 2023 10:16
IDD het is maar net hoe het algoritme werkt. dadelijk krijg je systeem bestanden te zien.

en een A-technische gebruiker kan denken, wat is dit, dit heb ik niet nodig: DELETE.

waarna het systeem vernachelt is, en onbruikbaar
Terrestrial @theduke19899 maart 2023 11:23
je hebt helemaal gelijk! Bovendien hoe willen ze dat inschatten? Zeker door je prive documenten naar de cloud te sturen en verder te analyseren. Ik wil helemaal geen analyse laat staan hun domme aanbevelingen, rot op!
Binkem 9 maart 2023 09:24
Alsjeblieft nog nog meer van dit soort onzin. Outlook doet dat ook al. Als je dan een mail zoekt weet hij precies de verkeerde suggesties te doen, waardoor je de juiste zoekresultaten nog moeilijker kan vinden dan het al was met de oude zoekfunctie die zogenaamd met je mee denkt (als ik zoek op Rijnstraat dan besluit Outlook dat ik misschien ook wel wil zoeken op Rijn en straat en krijg ik alle mails waarin een straat genoemd wordt, waardoor ik die ene mail over de Rijnstraat niet kan vinden).

Het laatste dat ik wil is een computer die voor me denkt.
WOteB2 @Binkem9 maart 2023 09:52
Het laatste dat ik wil is een computer die voor me denkt.
Hier nog zo iemand. Ik ben degene die bepaalt wat er wel of niet moet gebeuren. Als ik hulp nodig heb, dan vraag ik dat wel. Je wordt zo ongeveer behandeld alsof je een beginneling bent.
Ben ik blij dat ik Windows alleen maar gebruik om bestanden af te drukken. De rest doe ik op een ander besturingssysteem waar je wel zelf alles in kunt stellen zoals je dat wil hebben. Veel productiever en sneller. En vooral, minder frustratie.
Sharky @Binkem9 maart 2023 10:12
Ik heb nog nooit software gebruikt met ingebouwde suggesties die me daadwerkelijk hielp. Het is al altijd net niks.
darkshadw 9 maart 2023 09:20
Het klinkt interessant, maar aan de andere kant ook weer een beetje zinloos. Je weet zelf toch het beste welke bestanden je gebruikt en dit veranderd vaak ook per dag, althans, dat is zo in mijn ervaring.

Ik vind het wel nog steeds een interessante feature.
Bartske @darkshadw9 maart 2023 09:33
Dit kan dus ook gaan over bestanden die je collega's editen. Ik heb dit al in office 365 in bijvoorbeeld Word, daar zie ik gelijk een paar recommended bestanden staan, + wie hem het laatst heeft ge-edit.

Ik gebruik het zelf niet vaak, maar soms is het wel handig.
darkshadw @Bartske9 maart 2023 09:38
Oh, dat is inderdaad handig! Daar had ik even niet bij stilgestaan.
GenomDalar 9 maart 2023 09:25
Net zoals "Aanbevolen" in start menu in W11 wat niemand gebruikt, wat doen die mensen toch bij zulke grote bedrijven het zijn allemaal zulke minime aanpassingen die groots worden gepresenteerd...
mjz2cool @GenomDalar9 maart 2023 09:57
Ik gebruik dit juist regelmatig. Het is ideaal om veel gebruikte bestanden snel te openen.
GenomDalar @mjz2cool10 maart 2023 09:37
Het zijn bij mij allemaal niet niet degene die ik nodig heb...veelal de laatste 6 downloads en niet de documenten of projecten waar ik mee bezig ben...
zetje01 9 maart 2023 09:49
Microsoft moet van mijn verkenner afblijven.
Eerst gingen ze al allemaal mappen toevoegen: mijn bestanden, mijn plaatjes, mijn video's, mijn afbeeldingen, mijn audio, mijn documenten enzovoort.

Toen leek het ze een goed idee bestandsextensies standaard uit te zetten.
(Voor mij niet zo'n groot probleem, maar voor de miljoenen mensen die met windows werken wèl onhandig. Mijn collega's hebben allemaal specialiteiten maar 'werken met windows' is er niet één van. Maak die mensen gewoon duidelijk dat in de verkenner een bestand een naam heeft en een extensie)

Windows XP had de perfecte verkenner waar je zelf, desgewenst, icoontjes als kopiëren, knippen en plakken aan kon toevoegen. En 1 of 2 versies later waren al die icoontjes opeens weg.

En toen had MS opeens weer iets anders gewijzigd: mijn bestanden waren opeens gegroepeerd. Op maand, of zo. Ongevraagd. Okay, na even zoeken kon ik dat weer uit zetten, maar wat ik eigenlijk even zeggen wilde:

BLIJF VAN MIJN VERKENNER AF!
Is het niet voor mij (ik vind mijn weg wel) dan voor al mijn collega's die met dit soort dingen moeten worstelen.

[Reactie gewijzigd door zetje01 op 23 juli 2024 22:59]

GarBaGe @zetje019 maart 2023 10:05
Dan pak je toch 1 van de vele alternatieve file managers?
Total Commander is al 20+ jaar lang min of meer hetzelfde.
Draait op je Windows 11 hetzelfde als destijds op je Windows 95.
Verwijderd @GarBaGe9 maart 2023 11:16
Jawel maar TC is geen drop-in replacement voor Explorer.

Als file manager; ja.

Maar als shell?
Yoshi @zetje019 maart 2023 11:11
de perfecte verkenner sinds win xp? Dat is toch niet geheel waar me dunkt :). Anders zouden die alternatieven die bv wel tabbladen hebben niet bestaan. Als er 1 ding is waar dringend werk aan nodig was dan is het wel aan die verkenner die ze meeschepen. Overigens die icoontjes staan er nog steeds :).
zetje01 @Yoshi9 maart 2023 11:26
Ik weet niet wat je hier mee bedoelt: "de perfecte verkenner sinds win xp?".
Eigenlijk snap ik je hele reactie niet.

Verder schreef ik: Bij een ouder OS kon ik de verkenner goed inrichten, en zelf wat icoontjes toevoegen aan de menubalk. En opeens, na een update naar een nieuwer OS waren die icoontjes er niet meer, en kon ik ze niet meer toevoegen.
Dus eerst werkte het goed, en opeens was het verneukt.

Zie dit plaatje van de verkenner van Vista:
https://i0.wp.com/www.the.../02/explorer_menu_bar.png

En daarom wilde ik zeggen: blijf_er_van_af!
Niet zozeer voor mij, maar voor de miljoenen mensen die met Windows moeten werken, maar wiens expertise (en tijd en energie) op een heel ander vlak ligt.

[Reactie gewijzigd door zetje01 op 23 juli 2024 22:59]

EnigmaNL 9 maart 2023 10:44
Hopelijk kan je deze onzin uitzetten.
youridv1 @EnigmaNL9 maart 2023 10:53
Ik heb dit tabje 2 weken nu en in true microsoft fashion: nee het kan niet uit
juiced01 9 maart 2023 09:20
Hopelijk mag dit inderdaad uit. Altijd onzin lijstjes
Zezura 9 maart 2023 09:21
Windows 11, heeft zoveel overgenomen van MacOS. Ben ik eigenlijk wel blij mee want het waren functies waar ik zo aan gehecht ben dat ik niet meer zonder kan. En mij maakt het niet uit of ik Windows of MacOS gebruik als het maar fijn werkt.
Blokker_1999
9 maart 2023 09:22
Zou me niet verbazen dat dit het lijstje is zoals je bijv. in Delve tegen komt.
Baf 9 maart 2023 09:17
Aanbevolen? Dus het OS gaat voor ons denken? Wat heb je hier nou aan?
HollowGamer @Baf9 maart 2023 09:31
Waarom niet? Ik sluit best veel mijn vensters en tabs, omdat ik het overzicht kwijt ben.

Vervolgens moet ik weer terug navigeren. Een history lijst is niet zo vriendelijk, je moet zoeken door die lijst en het voorspeld inderdaad niet welk bestand je (weer) nodig hebt.

Zou die functie best veel gebruiken.. als Windows gebruikte, maar misschien komt het wel naar andere OS'en. :)
MrMonkE @Baf9 maart 2023 10:26
Handig voor Truus die 30x per maand dagelijks eenzelfde file opent.
Voor Beppie niet zo handig want die werkt met heel veel files. Maar ja.. Beppie heeft een ontwikkel omgeving waar alles binnen handbereik is.

Zelf sorteer ik mijn listers (Ik gebruik alleen icons als videos of images betreft) altijd op date om de meest recente te pakken (Die wil ik meestal).


Oh god wat mis ik Directory Opus in linux.
GeroldM @MrMonkE9 maart 2023 17:29
Oh god wat mis ik Directory Opus in linux.
Dat is ook mijn probleem met Linux. Directory Opus gebruikte ik al op mijn Amiga 1000 en in Windows kan ik ook niet zonder. Het maakt bestandsbeheer zoveel malen beter, krachtiger en efficienter.

Via Wine werkt Directory Opus niet zo soepel. Zelfs een oudere versie (9.0.x) niet.

Heb een Linux laptop een jaar lang als daily driver gebruikt voor thuiswerken en dat was een prettigere ervaring dan met de Windows 11 laptop die ik nu heb. Directory Opus is letterlijk het enige voordeel van Windows 11.

Een Linux-native versie van Directory Opus en je ziet mij helemaal niet meer terug op Windows.
Loller1
@Baf9 maart 2023 09:25
Ik kan mij inbeelden dat documenten die gelinkt ziijn aan een aanstaande meeting of documenten waar je aan het werken aan bent met andere duidelijk vooraan plaatsen toch echt wel een meerwaarde heeft.

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