Microsoft test functie die aanbevolen bestanden toont in verkenner Windows 11

Microsoft test een functie die bestanden aanbeveelt in de verkenner van Windows 11. De feature toont relevante bestanden die gebruikers mogelijk willen openen bovenaan het Home-tabblad. Het is niet bekend wanneer de functie beschikbaar komt voor alle gebruikers.

De bestandsaanbevelingen zijn beschikbaar voor bepaalde gebruikers met Windows 11 Insiders-previewbuild 23403 uit het Dev-kanaal, schrijft Microsoft. Gebruikers moeten daarvoor zijn ingelogd met een Azure Active Directory-account. Daarmee lijkt de feature momenteel vooral bedoeld te zijn voor zakelijk gebruik.

Aanbevolen bestanden komen voort uit die Azure-directory, zegt het bedrijf. Het betreffen dan eigen cloudbestanden van de gebruiker of bestanden die met de gebruiker zijn gedeeld via Azure. Microsoft zegt dat de feature 'de relevantste bestanden' toont, maar zegt niet hoe wordt bepaald welke bestanden relevant zijn.

Het is onbekend of en wanneer de feature in een stabiele versie van Windows 11 verschijnt. Microsoft geeft daar geen concrete informatie over. Het bedrijf zegt wel dat het feedback in de gaten houdt en bekijkt hoe de functie wordt ontvangen voordat deze wordt uitgerold naar meer Windows Insiders-gebruikers in het Dev-kanaal.