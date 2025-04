Microsoft wil keuze voor standaardapps in Windows 11 eenvoudiger maken

Microsoft wil dat Windows 11-gebruikers binnenkort makkelijker de juiste standaardapplicatie kunnen aanduiden voor het openen van bepaalde bestandstypen. Het bedrijf wil ook dat ontwikkelaars eerst om toestemming vragen voordat een app vastgepind wordt op de taakbalk.

Het Amerikaanse techbedrijf stelt in een blogpost dat Windows-gebruikers meer controle moeten krijgen over wat er al dan niet vastgepind wordt op de taakbalk, op het bureaublad of in het Startmenu. Om dat te bewerkstelligen kondigt Microsoft een nieuwe api aan waarmee ontwikkelaars hun app kunnen laten vastpinnen op de taakbalk, maar waarmee gebruikers meteen ook om toestemming wordt gevraagd.

Windows-gebruikers moeten volgens het bedrijf ook meer controle krijgen over welke apps ze standaard willen gebruiken bij bepaalde bestandstypen, de zogenaamde standaardapps. Het bedrijf introduceert daarom een uniform resource identifier, kortweg uri. Hiermee kunnen appontwikkelaars meteen de juiste sectie in het instellingenmenu oproepen waarin de standaardapplicaties in Windows aangeduid kunnen worden.

Zowel de nieuwe api, als de uri, zal volgens Microsoft de komende maanden geïntroduceerd worden in Windows Insider Dev Channel. Het is niet duidelijk wanneer de nieuwe features hun opwachting zullen maken in Windows 11.