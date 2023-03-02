Testversie Windows 11 heeft volumemixer in quick settings

Windows 11 gaat een volumemixer krijgen in het quick settings-paneel. Gebruikers kunnen dan met een muisklik toegang krijgen tot volumeniveaus van individuele apps, keuzes voor uitvoerapparatuur en audioverwerking als Dolby Atmos.

Nu nog vergt het in totaal vier kliks, beginnend bij quick settings, om bij de volumemixer in Windows 11 te komen. Bij Windows 10 zijn dat overigens twee kliks. Na deze W11-update kan het doel bereikt worden met een enkele klik. In het paneel kunnen individuele applicaties een hoger of lager volume krijgen dan de rest.

De functionaliteit is op donderdag vrijgegeven aan testers in het Dev-kanaal van het besturingssysteem, in build 25309. Iedereen is vrij om naar Dev over te stappen, hoewel het onstabieler is dan Beta en je niet altijd even makkelijk weer terug kan naar een ander kanaal. Microsoft spreekt van een 'uitrol', dus niet iedere Dev-tester zal de nieuwe mixer meteen zien. Microsoft heeft de details van de nieuwe volumemixer en alle andere kleine en grotere wijzigingen in deze nieuwe build op een rijtje gezet in een blogpost.

In het afgelopen half jaar introduceerde Microsoft in zijn nieuwste computerbesturingssysteem onder meer een groter widgetsscherm, iCloud-foto-ondersteuning, video-opnames via de snipping tool, tabbladen in Verkenner en Kladblok, een speciale taakbalk voor tablets, een zoekfunctie in taakbeheer en de integratie van de Bing-AI-chatbot in de taakbalk.