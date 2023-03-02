Testversie Windows 11 heeft volumemixer in quick settings

Windows 11 gaat een volumemixer krijgen in het quick settings-paneel. Gebruikers kunnen dan met een muisklik toegang krijgen tot volumeniveaus van individuele apps, keuzes voor uitvoerapparatuur en audioverwerking als Dolby Atmos.

Windows 11 nieuw volumemixerNu nog vergt het in totaal vier kliks, beginnend bij quick settings, om bij de volumemixer in Windows 11 te komen. Bij Windows 10 zijn dat overigens twee kliks. Na deze W11-update kan het doel bereikt worden met een enkele klik. In het paneel kunnen individuele applicaties een hoger of lager volume krijgen dan de rest.

De functionaliteit is op donderdag vrijgegeven aan testers in het Dev-kanaal van het besturingssysteem, in build 25309. Iedereen is vrij om naar Dev over te stappen, hoewel het onstabieler is dan Beta en je niet altijd even makkelijk weer terug kan naar een ander kanaal. Microsoft spreekt van een 'uitrol', dus niet iedere Dev-tester zal de nieuwe mixer meteen zien. Microsoft heeft de details van de nieuwe volumemixer en alle andere kleine en grotere wijzigingen in deze nieuwe build op een rijtje gezet in een blogpost.

In het afgelopen half jaar introduceerde Microsoft in zijn nieuwste computerbesturingssysteem onder meer een groter widgetsscherm, iCloud-foto-ondersteuning, video-opnames via de snipping tool, tabbladen in Verkenner en Kladblok, een speciale taakbalk voor tablets, een zoekfunctie in taakbeheer en de integratie van de Bing-AI-chatbot in de taakbalk.

Door Mark Hendrikman

Redacteur

Feedback • 02-03-2023 21:08 115

02-03-2023 • 21:08

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Reacties (115)

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Lumics 2 maart 2023 21:42
Win + G? Is teminste op elk moment aan te roepen..

[Reactie gewijzigd door Lumics op 22 juli 2024 13:19]

EnigmaNL @Lumics2 maart 2023 22:01
Dat is iets heel anders.
KipKroket @EnigmaNL3 maart 2023 01:10
Maar daar zit wel een volume-mixer widget in; hetzij met wat game-gerelateerde widgets erbij, waarvan de meeste volgensmij gewoon verwijderd kunnen worden.
lithiumangel @KipKroket3 maart 2023 08:45
Dit klopt 100%

Je kunt gewoon Win + G doen, en bij default opent hij meteen een 5-tal widgets iirc. Uitschakelen is simpelweg op het kruisje klikken per widget, dan sleep je de volume mixer widget naar het midden van het scherm, en druk je weer op Win + G.

Volgende keer dat je dit oproept, heb je alleen de volume mixer, midden in het beeld en kan je direct aanpassingen maken. Als je het helemaal makkelijk wilt maken, doe je die shortcut op een programmeerbare muis of keyboard knop.

Windows heeft genoeg wegen om iets te doen, veel mensen willen alleen zelf niet 10 seconden moeite doen om iets persoonlijks in te stellen.
EnigmaNL @lithiumangel3 maart 2023 09:49
Mensen willen gewoon iets dat goed werkt zonder onnodige poespas.

Een volumemixer die gewoon via het systeemvak te benaderen is en niet het hele scherm overneemt zoals de game bar dat doet is wat mensen willen.
Exitium @EnigmaNL3 maart 2023 10:50
Die is er. Als je je volume-icoon daar zichtbaar maakt (dus niet via het pijltje maar direct zichtbaar naast de klok) is het rechtermuisknop daarop > volumemixer openen. Wil je het volume-icoon niet standaard zichtbaar hebben, dan zit er een extra klik op het pijltje aan vast.
EnigmaNL @Exitium3 maart 2023 11:12
Dat is de volumemixer in de Settings app, niet een volumemixer in het systeemvak. Hij is te bereiken via het systeemvak maar is er geen onderdeel van. Gelukkig gaat de volumemixer in het systeemvak er eindelijk komen.

[Reactie gewijzigd door EnigmaNL op 22 juli 2024 13:19]

lithiumangel @EnigmaNL3 maart 2023 19:53
Je moet je ook realiseren, dat een besturing systeem iets algemeens is. MS, Apple, x-Linux distro ...
Geen elke bedrijf en/of distro kan ooit 100% tevredenheid geven aan iedereen, want jij vind x, en een ander vind y.

Maar zolang je wel in het besturing systeem genoeg opties hebt om te doen wat je moet doen. En in dit geval zijn er wel 10 wegen naar de volume mixer. Dus "goed werkt zonder onnodige poespas" is simpelweg gewoon een mentality issue dat je alles voorgekauwd wilt hebben. Alle andere wegen naar de volume mixer zijn gewoon prima.

Wil je maar 1 klik hebben ipv 2 ? Kan ook een third party app 1 malig instaleren en hup je hebt daar een knop voor in je systeemvak. Dus als je hier op jaren hebt gewacht en er alleen maar over heb lopen klagen, verspilde tijd. Je had allang zelf een oplossing kunnen regelen.
keesg @lithiumangel3 maart 2023 21:52
moet idd gewoon out of de the box goed in elkaar steken als je moet gaan tweaken om het voor jou werkbaar te maken heb je direct weer een probleem met een andere computer
EnigmaNL @KipKroket3 maart 2023 09:41
Het is een workaround.

Een normale volumemixer in het systeemvak zou alsnog beter zijn.
Exitium @EnigmaNL3 maart 2023 10:50
Die is er. Als je je volume-icoon daar zichtbaar maakt (dus niet via het pijltje maar direct zichtbaar naast de klok) is het rechtermuisknop daarop > volumemixer openen. Wil je het volume-icoon niet standaard zichtbaar hebben, dan zit er een extra klik op het pijltje aan vast
Nathilion @Exitium3 maart 2023 11:49
En als Microsoft nou eens in al zijn wijsheid nou ook weer eens ging toestaan om de hoofdtaakbalk naar een secundair scherm te kunnen dan zou dat ook weer flink wat gedoe schelen.

In Win 10 had ik de primaire taakbalk naar mijn tweede scherm gesleept zodat zaken als volume en zo direct vanuit mijn games (die ik veelal windowless fullscreen draai) waren te veranderen. In Win 11 kan dit niet meer. Wat dus weer allemaal extra gedoe oplevert om bij de hoofdbalk uit te komen.

Dit soort simpele dingen, die al jaren en jaren in vorige Windows versies zaten, er plots uithalen is gewoon vragen om bakken met kritiek. Ook al kan je er weer omheen werken of extra tools installeren om de oude functionaliteit te herstellen, het is allemaal onnodige moeite en genereert een hoop frustratie.
Proxi 3 maart 2023 11:09
Shameless plug: ik heb hier een tijdje geleden een app voor gebouwd samen met een vriend: https://soundslider.app. Volume mixer vanaf je telefoon voor bijvoorbeeld tijdens het gamen. Was een uit de hand gelopen hobbyprojectje.

Edit: ik zie dat de Store-links zijn overleden :+, even geduld.

[Reactie gewijzigd door Proxi op 22 juli 2024 13:19]

Roel1966 2 maart 2023 21:15
Nu nog vergt het in totaal vier kliks, beginnend bij quick settings, om bij de volumemixer in Windows 11 te komen. Bij Windows 10 zijn dat overigens twee kliks.
Tja, zucht....., en dat geld voor vele andere dingen in Windows 11 dat je veel meer kliks moet maken voor exact hetzelfde wat eerder binnen 1 of 2 kliks ging. Om dan vervolgens via omwegen dan het aantal kliks weer terug te gaan brengen. Voor ons als eindgebruiker alweer een extra stap die je moet maken om weer te wennen aan de nieuwe manier.
ShadLink @Roel19663 maart 2023 07:17
Het zijn maar 2 kliks. Rechter muisknop op het Volume-icoon, linker muisknop op "Open volume mixer".
kimborntobewild @ShadLink4 maart 2023 17:57
Dan moet je naar rechtsonder muizen, rechtsklikken, weer muizen, en linksklikken. Ik muis helemaal niet om de volumeregeling te openen. Ik typ. Muizen/klikken is minder ergonomisch (en veel trager) en moet zoveel mogelijk worden voorkomen.
Ik doe in Windows10 ctrl+alt+v, en dat roept middels HotKeyBind een batchbestandje aan waarin dit staat:
@echo off
start c:\windows\system32\sndvol.exe
cmdow "vol*" /mov 1425 632
Dat scheelt me tientallen clicks per dag.
Cmdow is een utility van ene Ritchie Lawrence, denk ik.
Op HD resolutie staat de volume-UI dan ook altijd op dezelfde plaats: rechtsonder. (Andere getallen zorgen natuurlijk voor een andere plaats op het scherm. Het is ook mogelijk een resolutie-afhankelijk systeem te gebruiken.)

[Reactie gewijzigd door kimborntobewild op 22 juli 2024 13:19]

ShadLink @kimborntobewild4 maart 2023 18:28
Kan je bijna beter gewoon direct tegen de Windows API aanpraten. Bv met een C# programma. :+
Of als je helemaal lui bent, en het geld er voorover hebt; kan je een StreamDeck+ kopen (230 euro), die heeft draaiknopjes waar je (o.a.) de volumemixer op kan binden.

[Reactie gewijzigd door ShadLink op 22 juli 2024 13:19]

kimborntobewild @ShadLink4 maart 2023 18:45
Kan je bijna beter gewoon direct tegen de Windows API aanpraten. Bv met een C# programma. :+
Het is mij niet duidelijk hoe je dan het volume moet bedienen...
Hoe praat ik met een Windows API?
En hoe roep ik dat dan aan (met het C#-programmaatje)? En dan?
Wat is het voordeel t.o.v. de door mijn beschreven methode?
ShadLink @kimborntobewild4 maart 2023 18:54
Het vraagt natuurlijk wel enige programmeerkennis, maar via de benoemde APIs kan je bv het volume voor een bepaalde applicatie wijzigen. Je kan dan je code via Autohotkey (of gewoon direct) aanroepen en dan, tja, dan kan je in principe alles zelf regelen. "The sky is the limit" ;)
kimborntobewild @ShadLink9 maart 2023 15:16
Ah, maar het is toch ook niet mijn bedoeling, om het per applicatie aan te passen.
Ik heb normaliter toch maar één audiobron tegelijk aan staan; dus ik gebruik alleen de master.
BeefHazard @Roel19662 maart 2023 22:52
Dat was zeker met de eerste builds een probleem. Maar ze zijn op een stabiel doch niet daverend tempo dingen aan het verbeteren. Inmiddels kun je meeste dingen vanuit quick settings (win+a, mijn nieuwe favoriete shortcut) ongeveer even gemakkelijk aanpassen als op je telefoon.
Roel1966 @BeefHazard3 maart 2023 01:27
Nou voor mij is en blijft het startmenu en taakbalk gewoon een struikelblok waardoor ik nog steeds op mijn hoofdpc Windows 10 ben blijven gebruiken. En ja je kan dan wel bepaalde patches installeren maar dan kan ik net zo goed bij Windows 10 blijven.
RoyReyn @Roel19663 maart 2023 11:22
Mensen zijn gewoonte dieren en vernieuwingen zijn dan vaak lastig te accepteren. Ik ben juist heel erg tevreden met Windows 11 en de manier waarop settings nu aangepast kunnen worden.

Als je er een tijdje gewoon aan maakt dan went het.
pmeter @RoyReyn3 maart 2023 13:21
Tenzij je hele specifieke en met redenen onderbouwde voorkeuren hebt. Bijvoorbeeld de wens voor een brede verticale taakbalk om verticale real estate te besparen en tegelijk van elk openstaand document en programma in één oogopslag de eerste twee woorden van de titel te kunnen lezen zonder je muis te bewegen. Plus alle ruimte voor de aloude Quick launch knoppen. Volgens Microsoft zijn er te weinig gebruikers die deze behoefte hebben om het opnieuw te implementeren. Zelf denk ik dat de powerusers die een verticale taakbalk willen dezelfde powerusers zijn die alle telemetrie uitgeschakeld hebben. Oftewel deze gebruikers zijn er in grotere mate dan dat wordt geregistreerd.

Hier een screenshot van mijn taakbalk.

Functionaliteit wensen =! Vasthouden aan gewoonten

[Reactie gewijzigd door pmeter op 22 juli 2024 13:19]

PatrickvanD @pmeter3 maart 2023 14:22
Heey Bitdefender user. Zie je niet vaak. Goed man.
Roel1966 @RoyReyn3 maart 2023 16:51
Ik heb geen moeite met vernieuwingen en vind het niet erg als iets op een andere plek staat dan je gewend bent. Daarvoor heb ik wel genoeg ervaring en dat schrikt mij verder niet af maar het word anders als iets gewoon helemaal eruit gehaald is.

Wat de taakbalk betreft vind ik dus al 1 groot gemis dat je alleen nog voor gestapelde iconen voor openstaande programma's kan kiezen. Dat was ook al binnen Windows 10 zo maar je kon zelf kiezen, dus of gestapeld, of de brede labels met de naam van het programma. Voor mij is dat gewoon een gigantisch gemis omdat ik sowieso al een ooghandicap heb en die gestapelde iconen voor mij onduidelijk zijn. Daarbij werk ik met een 21:9 formaat monitor dus plek genoeg en de gestapelde iconen voor mij zinloos zijn.

Ander punt waarvan ik even twijfel of dat nog steeds zo is is dat je geen files meer direct onderin naar de taakbalk kon slepen om ze via een openstaand programma te laten openen. Dus als b.v. Photoshop open staat kan je in Windows 10 gewoon foto's daar naartoe slepen en open dan vanzelf in Photoshop. Dat vond ik dus een misser 1ste klas en gewoon super onhandig werken.

En tja wat het startmenu betreft, ik was ( misschien een van de weinigen ) die wel prima kon werken met die tiles. Vooral omdat ze groter zijn en daardoor duidelijker voor mij en dat is zeker niet het geval bij het Windows 11 startmenu. Net als ook de hele structuur vind ik gewoon onhandig werken maar ik heb even niet gevolgd of daar dan misschien wel veranderingen in zijn na de laatste update.
WillySis @Roel19663 maart 2023 09:40
Dat startmenu in Windows 11 is een ellendig ding, maar dat van Windows 10 vind ik niet veel beter. Het is allemaal veel te groot en slecht aan het eigen gebruik aan te passen. Het bescheiden menu wat t/m Windows 7 in gebruik was, was misschien sober, maar wel praktisch. Ik gebruik dat (via Open shell) daarom nog steeds.
Verwijderd @WillySis3 maart 2023 09:55
👍
Roel1966 @WillySis3 maart 2023 16:53
Ik kan op zich wel goed uit de voeten met het startmenu van Windows 10 en ben er wel vrij snel aan gewend geraakt. Het is zeker wel de vraag of het praktischer was/is dan in Windows 7 maar goed, dat vond ik dan nog geen ramp. Maar zoals ik hierboven ook al schreef hebben ze gewoon dingen weggehaald uit het starmenu in Windows 11. Daarbij ook nog eens dat je bijna niets meer naar eigen hand kan instellen zoals dat bij voorgaande versies wel kon.
Klauwhamer @Roel19663 maart 2023 12:19
Het Start-menu van Windows 11 (22H2) betekent voor mij juist weer een bruikbaar Start-menu. In Windows 10 maakte ik überhaupt geen gebruik van het Start-menu (win+typen) en/of pinnen aan Task Bar (en dat ging prima) maar met Windows 11 ben ik 'm vanzelf weer gaan gebruiken. Het zorgt voor minder pins op task bar en minder win+typen voor mij. En dat had ik niet verwacht.
!GN!T!ON @BeefHazard3 maart 2023 10:07
win-x is mijn favoriet :) win-a kende ik nog niet maar daar zit op volume na zo te zien niks handigs voor een desktop pc (voor mij dan i.i.g.).
Luchtbakker 2 maart 2023 21:14
Toch grappig om eerst allemaal functies weg te slopen wat Windows 10 had, om ze vervolgens weer een nieuw plekje te geven in Windows 11.
Mushroomician @Luchtbakker2 maart 2023 21:58
ik dacht dat windows 95 of misschien eerder dit al hadden.
Niosus @Mushroomician2 maart 2023 22:29
Windows 7 was de eerste met een aparte volume slider per applicatie.
Ayporos @Niosus2 maart 2023 22:45
Nope, Vista had het ook al. :)
Slyceth @Ayporos2 maart 2023 23:32
Nee hoor, voor Vista bestond het al, ik ben een oudere Windows expert
Ablaze @Slyceth2 maart 2023 23:50
95 t/m XP hadden wel een mixer (sndvol32), maar die had faders per audio kanaal (wave, midi, cd, line in) en niet per applicatie.
Ayporos @Slyceth2 maart 2023 23:35
Zou goed kunnen, ik heb alleen ff gegoogled om te bevestigen dat mijn vermoeden (dat het ten minste ook al in Vista zat) klopte.

Desondanks heb ik het nooit gebruikt en ga ik het waarschijnlijk nooit gebruiken en manage ik de verschillende volumes gewoon in-app/game. :)
Ik stoor me nog steeds mateloos eraan wanneer een game géén 'master' volume slider heeft en ik alle sliders manueel relatief aan elkaar moet adjusten (music/bg/voices/effects/etc) :|
Gubbel @Niosus2 maart 2023 23:39
Het gaat hier niet om de mixer, die zat ook gewoon in 11
Het gaat om t feit dat t nu sneller bereikbaar is.
himlims_ @Niosus3 maart 2023 00:05
Vista is uit gekomen in? 2005/2006?

Volgens mij kom ik volume per applicatie instellen in Linux land in 1996/1997(?)

Geloof dat het ging via pulse, via task/system-bar

(los van die functie - audio was wel een ‘bitch’ toen der tijd. Althans ik had er moeite mee :+)
Henk Poley @himlims_3 maart 2023 04:00
Eerste PulseAudio (polypaudio) release is van 2004. Eind jaren 90 lijkt me dan wat vroeg 😉

[Reactie gewijzigd door Henk Poley op 22 juli 2024 13:19]

djwice @Henk Poley3 maart 2023 07:17
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Covox_Speech_Thing (1987)

Elke applicatie die naar de parallelle poort schreef kon zelf het volume bepalen.

Computer tijdschriften deelden en beschreven in die tijd de electrische schakeling en de werking er van zodat je zelf een covox kon solderen. Ook stond er programma code bij om de covox aan te sturen.

[Reactie gewijzigd door djwice op 22 juli 2024 13:19]

bigbadbull @djwice3 maart 2023 12:46
dat zijn externe oplossingen.
Dan kon het onder windows 95 ook al, Maar het zat niet IN windows95.

[Reactie gewijzigd door bigbadbull op 22 juli 2024 13:19]

djwice @bigbadbull3 maart 2023 14:11
Volgens het gelinkte Wikipedia artikel zijn er Covox drivers voor
Windows 3.1x, Windows 95, Windows 98
Linux 2.1
MenuetOS
CSI-DOS
De hardware is inderdaad extern in de meeste gevallen ( LTP1 ) maar bestaat slechts uit draden en weerstanden, geen software of DSP.
Zie het schema:
https://upload.wikimedia....0px-Covox-Stecker.svg.png

[Reactie gewijzigd door djwice op 22 juli 2024 13:19]

Tweakwondo 2 maart 2023 23:27
Dit zal eens tijd worden want ik verdwaal altijd nog in de volume regelaar op windows 11 terwjjl het vanaf windows vista? al makkelijk was.. snap niet waarom dit überhaupt eruit was gesloopt
sfc1971 @Tweakwondo3 maart 2023 09:15
Omdat designers vaak niet snappen dat bruikbaarheid/gemak niet zo zeer is hoe makkelijk of onmakkelijk iets is maar simpel weg gewenning. Denk aan keyless ride. Als je jaren met een sleutel je auto/motor heb gestart, hoe lang duurde het dat je de keyfob uit je zak haalde om weg te gaan? Helemaal niet nodig, klikken om het slot er van af te halen kan ook in je zak. Het is radio, geen infrarood.

Dat je op start moet klikken om je pc af te sluiten zijn veel grapjes ovegemaakt maar we zijn het nu gewend en een knop op een andere plek die afsluiten heet zou een onnodige verandering zijn. Veel logischer voor nieuwe gebruikers zou een designer denken maar vervelend voor alle bestaande gebruikers.

En toch gooit MS bij iedere versie van alles overhoop. Zonder dat heb je natuurlijk ook geen idee dat Windows XXX een echte nieuwe versie zou zijn, is het ook niet gezien de geerfde bugs.

Het is de oude grap dat als MS auto;'s zou maken bij de volgende versie het stuur in de kofferbak zou zitten. Gewoon om het er anders uit te doen zien. En dan in een recall het verplaatsen naar de passagiers stoel. Wat ze ook zouden veranderen er is maar 1 ding zeker, niets blijft zitten waar je het gewend bent.

Als windows er nog steeds uit zou zien als Windows 3.1 dan zouden er veel UX designers los rond lopen. Stel je voor de Windows ME designers die rondlopen in jouw stad!?!
AkkelDeFakkel 2 maart 2023 21:14
Ik gebruik hiervoor https://eartrumpet.app/
kuurtjes @AkkelDeFakkel3 maart 2023 09:01
1 van de beste apps voor Windows :) Zeker als je een headset en speakers tegelijk gebruikt en je verschillende apps tussen de devices wilt switchen.
haagsepracht @AkkelDeFakkel3 maart 2023 09:16
Yes, gebruik ik ook. Werkt inderdaad perfect op W10 en W11. De Microsoft store app is prima, wordt ook nog eens automatisch van updates voorzien.

[Reactie gewijzigd door haagsepracht op 22 juli 2024 13:19]

Tourmaline @AkkelDeFakkel4 maart 2023 10:26
Ik ook. veel beter dan wat Windows heeft te bieden.
Snel switchen tussen apparaten, individuele volume control.

[Reactie gewijzigd door Tourmaline op 22 juli 2024 13:19]

raro007 2 maart 2023 21:36
Nu nog gamma Quick setting voor pc gebruikers
JDx 2 maart 2023 21:56
Kan ik de klok met secondes al ergens gewoon weer zien?
latka @JDx2 maart 2023 22:00
Ja, gewoon upgraden naar Windows 10.
JDx @latka2 maart 2023 22:13
Wat een onzin, je moet toch gewoon weer op die klok in de taakbalk kunnen klikken en de klok zien met secondes erbij, nu krijg je alleen maar die stomme kalender en dat irritante focus balkje.
SpudNL @JDx2 maart 2023 22:39
Je kan gelukkig de secondes er wel bij krijgen (verstopt in taskbar settings) de ronde klok helaas niet.
JDx @SpudNL2 maart 2023 22:44
Ja bij Taskbar Behaviours kon dat, maar dat is weg, tenminste bij mij.
SpudNL @JDx2 maart 2023 22:55
Ik zit op Windows 11 Pro Insider Preview 25300.1000 (Dev). Kan zijn dat die sinds kort terug gekomen is.
JDx @SpudNL2 maart 2023 23:08
22621.1265

Dus misschien komt het binnenkort nog een keer terug.

[Reactie gewijzigd door JDx op 22 juli 2024 13:19]

CH4OS @JDx3 maart 2023 09:11
Je kan eens checken bij de regional settings.
johanneslol 2 maart 2023 21:13
Eindelijk..ik draai window 11 nu al vanaf de beta en het wordt nu eindelijk een beetje werkbaar.
RMX @johanneslol2 maart 2023 22:21
Overdrijven kan ook
StGermain @johanneslol3 maart 2023 01:24
Het zat er al vanaf de eerste beta in met win-g, eenmaal aanduiden in de gamebar en tadaah.
WillySis @johanneslol3 maart 2023 09:49
Ik draai om mijn desktop nog steeds onder Windows 10. Vooral omdat die taakbalk in Windows 11 zo verschrikkelijk uitgekleed is. Met Windows 11 werken ook programma's als 7+ taskbar tweaker niet meer en dat is nu net een programma waar ik heel veel gebruik van maak.
nelisc @johanneslol3 maart 2023 01:14
Wat voor werk doe je eigenlijk?
johanneslol @nelisc3 maart 2023 12:56
Ik ben een netwerk engineer en ben dus veel op teams en gebruik mijn laptop voor vr. Ik moet dus vaak switchen want windows 11 blijft mijn quest 2 als audio uit gebruiken..
Patrick22221 2 maart 2023 21:11
Alsof ze een reis naar de maan aan het maken zijn met Windows 11 :+
jacob.korf @Patrick222212 maart 2023 21:58
Ja vind ik ook. Ze doen echt mooie dingen met Windows 11 de laatste tijd qua functies.
Genosha @jacob.korf2 maart 2023 22:36
Wel jammer dat dit een basisfunctie is. Je kan al sinds 98 onderin je startmenu het volume bedienen.
incapable @Genosha2 maart 2023 23:17
Volume ja, de mixer mist als ik het me goed herinner sinds windows 7 of 8 al in de taakbalk
MrMonkE @incapable5 maart 2023 18:45
ik vraag me af welke percentage gebruikers deze feature gebruiken.
Zelf nog nooit iets mee gedaan behalve 'o kan dit?'
Ik gok onder de 5%. Maar ik laat me graag verrassen.
prop_dynamic @Patrick222212 maart 2023 22:10
Ze gaan wel met dezelfde snelheid als NASA inderdaad :+ .
Mdeboer3 @Patrick222212 maart 2023 23:03
Potverdikkie ja, dat ze voor deze functie geen Windows 12 hebben uitgebracht zeg :)

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