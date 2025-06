Microsoft gaat AI-samenvattingen toevoegen aan Notepad in Windows 11

Microsoft gaat een functie voor AI-samenvattingen toevoegen aan de Notepad-app voor Windows 11. Daarnaast krijgt de Snipping Tool een nieuwe manier om rechte lijnen op screenshots te tekenen. Beide features worden nu getest in de Windows 11 Insider Canary- en Dev-kanalen.

Via de nieuwe Notepad-feature kunnen gebruikers met hun rechtermuisknop op een geselecteerd stuk tekst klikken, om vervolgens op 'Summarize' te drukken. De notitieapp geneert vervolgens een samenvatting van de tekst en biedt gebruikers daarbij de optie om het resultaat langer of juist korter te maken. Het is ook mogelijk om Notepad-teksten samen te vatten door de toetsencombinatie 'Ctrl+M' in te drukken of door 'Summarize' in het Windows Copilot-menu te selecteren.

De AI-samenvattingsfunctie komt beschikbaar voor gebruikers met een Microsoft 365 Personal-, Family- of Copilot Pro-abonnement en kan ook uitgeschakeld worden in de appinstellingen. Notepad krijgt verder nog een nieuwe optie in het bestandsmenu. Daarmee kunnen gebruikers makkelijker recente bestanden opnieuw openen.

De Snipping Tool van Windows 11, die gebruikt kan worden om screenshots mee te maken, krijgt ook een nieuwe feature. Gebruikers kunnen daarmee gemakkelijker rechte lijnen tekenen. Om de feature in te zetten, dienen gebruikers een lijn, pijl of rechthoek op de screenshot te tekenen. Daarna dienen ze hun muiscursor even stil te houden met de muisknop ingedrukt. De software zet de schets dan automatisch om naar een strakke vorm.

Beide features worden nu getest onder Windows 11 Insiders. Het is niet bekend wanneer de functies algemeen beschikbaar komen voor alle gebruikers.

AI-samenvattingen (links) en recente bestanden in NotePad. Bron: Microsoft