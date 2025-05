Microsoft blokkeert nieuwe Windows-update op pc’s met oude AutoCAD-software

Windows 11 24H2 wordt niet meer geïnstalleerd op pc's met AutoCAD 2022. Volgens het bedrijf zijn er compatibiliteitsproblemen, waardoor AutoCAD 2022 niet meer wil opstarten. Andere versies van AutoCAD hebben dit probleem niet.

Microsoft kondigt de blokkade aan in een health update op zijn website. Daar stelt het bedrijf dat het meldingen van gebruikers heeft gehad over het probleem, dat alle versies van AutoCAD 2022 raakt. Daarom wordt Windows 11 24H2 op deze pc's niet meer aangeboden via Windows Update. Beheerders kunnen in Windows Update for Business-rapportages controleren of dit probleem voorkomt, via 'safeguard ID: 56211213'.

Hoewel het wel mogelijk blijft om de upgrade met de hand te installeren via de installatieassistent, raadt Microsoft af om dat te doen zolang het probleem niet verholpen is. Het bedrijf werkt aan een oplossing. Andere versies van AutoCAD, zoals 2023 of 2024, ervaren geen problemen. Apparaten met deze versies kunnen wel Windows 11 24H2 installeren.