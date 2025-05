Bybit schrijft premie uit om gestolen cryptovaluta terug te halen

Bybit heeft een premie uitgeschreven die moet helpen bij het terugvinden van de onlangs gestolen 1,46 miljard dollar aan cryptovaluta. Het platform betaalt daar vijf procent van het teruggevonden bedrag voor.

Via de premie hoopt Bybit de gemeenschap in te schakelen om de cryptovaluta terug te vinden. Als iemand een blockchaintransactie ziet en rapporteert die herleid kan worden naar de diefstal uit de wallet van Bybit, krijgt diegene vijf procent van de cryptovaluta bij het terugvinden daarvan. De dienst die gebruikt werd om het geld terug te krijgen, krijgt ook een aandeel van vijf procent.

In totaal werd bij de aanval 401.347 ether gestolen, wat op dat moment neerkwam op 1,46 miljard dollar. Inmiddels is de waarde van Ethereum gedaald, waardoor de gestolen valuta nu nog zo'n 950 miljoen dollar waard is. Daardoor valt het totaal te ontvangen bedrag ook lager uit: er is 140 miljoen dollar aan premies beschikbaar gemaakt. Volgens de website zijn twaalf mensen al succesvol geweest in het opsporen van de gestolen valuta. Aan hen is in totaal 4,2 miljoen dollar uitgereikt.

De FBI stelde eerder vandaag dat Noord-Korea verantwoordelijk is voor de diefstal. Ben Zhou, ceo en medeoprichter van Bybit, zegt bij het aankondigen van de premie dat het om de Lazarus Group gaat, die gelinkt is aan de Noord-Koreaanse overheid. De premie heet dan ook Lazarusbounty en Zhou zegt dat het bedrijf niet zal stoppen tot 'Lazarus of andere criminelen geëlimineerd' zijn. "In de toekomst stellen we de website ook open voor andere slachtoffers van Lazarus."