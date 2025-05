Nvidia's omzet uit datacenterhardware is meer dan verdubbeld in jaar tijd

De datacentertak van Nvidia heeft zijn omzet vorig jaar meer dan verdubbeld ten opzichte van een jaar eerder. In totaal kwam daar een recordomzet van 115,2 miljard dollar uit, een stijging van 142 procent.

Nvidia meldde voor zijn boekjaar 2024 al flink hogere omzetten door de grote vraag naar datacenterchips. Het vierde kwartaal van 2024 was daarin niet anders, blijkt uit de kwartaalcijfers van het bedrijf. De datacentertak draaide in deze drie maanden een omzet van 35,6 miljard dollar, wat zestien procent meer is dan in het derde kwartaal en een stijging van 93 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Oprichter en ceo Jensen Huang schrijft de sterke cijfers onder meer toe aan de sterke vraag naar de Blackwell AI-gpu, die in maart vorig jaar werd onthuld. "We hebben de grootschalige productie van Blackwell AI-supercomputers succesvol opgeschroefd en in het eerste kwartaal miljarden dollars aan verkopen behaald."

De omzet van het bedrijf als geheel kwam uit op 130,5 miljard dollar, een stijging van 114 procent. De winst steeg het afgelopen jaar ook flink, namelijk met 145 procent naar 73,88 miljard dollar. Voor het aankomende kwartaal verwacht Nvidia dat de omzet uitkomt op 43 miljard dollar.