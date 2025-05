Nvidia bevestigt dat '0,5 procent' van RTX 5090- en 5070 Ti-gpu's rops mist

Sommige RTX 5090- en 5070 Ti-videokaarten bevatten minder Raster Operations Pipelines dan zou moeten. Dat heeft Nvidia bevestigd na eerdere berichtgeving van TechPowerUp. Volgens de gpu-maker komt het maar weinig voor en kunnen getroffen gebruikers een vervanger aanvragen.

"We hebben een zeldzaam probleem ontdekt waardoor minder dan een half procent van de GeForce RTX 5090/5090D- en 5070 Ti-gpu's een rop minder heeft dan aangegeven", laat Nvidia weten aan The Verge. Het bedrijf bevestigt daarmee een eerder bericht van TechPowerUp. Die site kwam erachter dat zijn GeForce RTX 5090 van Zotac slechts 168 rops heeft in plaats van de benodigde 176. Ook diverse eigenaren van andere RTX 5090-modellen, zoals die van MSI en Gigabyte, melden dat hun videokaart in GPU-Z minder rops weergeeft dan geadverteerd.

Het is overigens opvallend dat Nvidia stelt dat de kaarten 'een rop' minder hebben, terwijl TechPowerUp beweert dat zijn kaart acht Raster Operations Pipelines ontbeert. Vermoedelijk bedoelt Nvidia dat er één rop-partition ontbreekt, aangezien die bestaat uit acht rops. Deze pipelines zijn bedoeld om pixeldata te verwerken, bijvoorbeeld om pixels naar de framebuffer te schrijven.

Nvidia meldt dat de impact gering is. De gpu-prestaties gaan volgens de fabrikant door de ontbrekende rops met 4 procent achteruit, terwijl gebruikers bij de AI- en computeworkloads geen verschil zouden moeten merken. Getroffen klanten kunnen bij de boardontwerper aankloppen voor een vervangend exemplaar. Nvidia zegt dat de productiefout inmiddels is opgelost. Het is onduidelijk hoe de fout is ontstaan.